Вакцинация, наконец, получила «волшебный пендель»

Что ценит и по-своему любит наш человек больше всего? Если говорить о народонаселении, а не об отдельных индивидуумах, которые любят кто окрошку на квасе, а кто на кефире, кто пиво, а кто водку?

Так вот, народонаселение в массе своей ценит «единство генеральной линии партии». А вовсе никакую не «свободу выбора». Потому как выбор мучителен, а ответственный выбор, принятый на основе порой противоречивых факторов, и вовсе вгоняет нашего обывателя практически в стресс. И войдя в стресс, он по вековой привычке смотрит на небеса, куда упирается вертикаль власти, и ждет оттуда спасительной команды: туда ходить, туда не ходить, копать от этого забора и до обеда, и так далее.

Оттуда же поступают четкие сигналы, доводимые по пропагандистским каналам, работники которых уже давно привыкли ходить строем: прикажут им, к примеру, забыть ФИО того или иного персонажа, так они даже в бессознательном состоянии его не вспомнят. Прикажут переобуться в воздухе и переименовать злейшего врага в партнера — глазом не моргнут. А уж партнера во врага — это мы даже с радостью, давно ждали команды-с, Ваше превосходительство.

И вот уже несколько месяцев обыватель, наблюдая за поведением начальства и отражением оного в кривом зеркале — ну, ладно, не в кривом, а в волшебном, как у Александра Сергеевича — отечественной пропаганды, находится в полной идейно-информационной раскорячке. И недоумевает: у нас «борьба с пандемией» и «враг у ворот», или «каждый сам за себя и спасайся кто может»?

Не один месяц маленькие миловидные «пчелки» и маститые «шмели» информационного фронта успокаивали обывателя: у нас (вернее, у них там, наверху) все под контролем, коронавирус не пройдет, а если и проходит, то это «тактическое отступление», как Кутузова перед Наполеоном. Потери есть, но что ж поделаешь. Зато вы посмотрите на тот ужас-ужас-ужас, который творится на Западе: локдауны их не спасают от мора, трупы уж некуда складывать (в Нью-Йорке, например), наивные макроны пытаются бороться с «ковидом» комендантским часом и т.д. В репортажах о «бессмысленных и беспощадных» локдаунах почти всегда можно было уловить плохо скрываемую издевку над изнеженной Европой — на фоне наших мужества и стойкости (в данном конкретном случае, правда, выражающихся в общенародном пофигизме и фатализме: как говорится, бог дал — бог взял, чему быть того не миновать и т.д.).

И еще, талдычил нам Телевизор, вы только посмотрите, что за вакцину придумала эта западная «большая фарма»: вон от нее бабушка в датском доме престарелых концы отдала, а вон и дедушка-инсультник не перенес укола в далеком Сиэтле. То ли дело наш «Спутник», бодро давал Телевизор встык репортаж о том, как полмира выстроились за ним в очередь и только происки мировой закулисы, раскинувшей свои щупальца вплоть до ЕС-овских регуляторных органов и даже ВОЗ, мешают признать ее самой лучшей вакциной всех времен и народов.

Однако наш народ, наученный многолетним опытом пропагандистского вранья, глядя на все это, хитро щурился и в уме умножал информационную лапшу на свой коэффициент, точная величина которого в данный конкретный момент определяется тем нагромождением мифов, заблуждений и предрассудков, которое варится в голове конкретного обывателя. Наслушавшись разоблачений про «оксфордские» вакцины (а «британские ученые» — это, как известно, сатирический мем в нашей бытовой культуре), обыватель, привыкший, что все отечественное заведомо хуже иностранного, решил про себя: а что ж тогда с нашей-то вакциной? Не иначе, как нам про нее врут.

Это была информационная ловушка, из которой отечественные пропагандисты не выбрались до сих пор. С одной стороны, живописать ужасы побочных явлений от западных уколов вроде как перестали. Возможно, и потому, что американские обвинения в кампании дезинформации против западных вакцин вполне могли стать еще одним неприятным пунктом в повестке Женевского саммита. С другой — начать рассказывать о том, как вакцинация «Пфайзером» или «Модерной» снижает число госпитализаций и смертность, способствует открытию экономики, да еще по темпам в разы опережает нашу вакцинацию самым лучшим препаратом в мире — все равно что себя не уважать.

А самое главное, перед пропагандистами встал вопрос: какую информацию подавать о «Спутнике», результатах его испытаний и — тем более — побочных явлениях, без которых не обходится ни одна вакцина, тем более созданная по «военной технологии» (западные создавались, по сути, так же — в силу чрезвычайности ситуации).

Антиваксеры, играя на глубинном подозрении нашего глубинного народа ко всему новому, с самого начала стали требовать полной гласности: мол, вы нам расскажите всю правду, а мы уже сами будем ответственно решать, колоться или нет.

«Ишь чего захотели! — подумали в ответ кураторы информации и пропаганды. — Хотите нашего человека поставить в раскоряку, чтобы он в такой позе умучился свободой выбора? Может, вам еще состав сосисок и колбасы подробно расписать? Нет уж. Лучше старый испытанный принцип — “меньше знаешь — крепче спишь”».

Еще с советских времен известно: ну не сильны наши разработчики в соблюдении протоколов и регламентов во всей их занудности. И вполне вероятно, что с точки зрения западной крючкотворной бюрократии, сам дух которой противен нашим кулибиным и левшам, изобретателям от бога, у нас с регламентами не все чисто (и, видимо, проблема с регистрацией «Спутника» в ЕС и в этом, а не только в «кознях конкурентов»). Это вовсе не отрицает того, что вакцина «Спутник», судя по косвенной информации, очень даже эффективна — тем более, что ее выпустили на экспорт, а уж там недоброжелателей нашлось бы немало, если б она была плохая. Но они молчат.

Но зачем грузить простому люду головы сложными и тем более противоречивыми подробностями? Так ведь можно «гласность» довести до того, что и на выборы пускать всех подряд — демагогов, экстремистов и популистов. Спасибо, мы это проходили — в «перестройку» и в 90-х. Не надо нам этой «вакцинной горбачевщины».

А народ, кстати, все это время смотрел на поведение начальства. Вроде как у нас «масочный режим», но начальники наши — все сплошь без масок, не то что ваши Макрон, Меркель и этот противный старикашка Байден. Или вот, к примеру, за одиночный пикет можно «огрести» как за нарушение санитарного режима, но когда «Бал врачей» (все без масок), или фан-зоны на футбольном чемпионате, или еще какие официальные мероприятия, в том числе на забитых площадях, в залах и стадионах, то очень даже можно. Начальство словно подмигивает «глубинному народу»: мол, если для своих, то можно и без лишних строгостей.

«Так мы ж свои в доску!», — отвечает душой и делом «глубинный народ», практически в едином порыве перестав соблюдать хоть какие-то — якобы «надуманные и бесполезные» — санитарные меры.

Если бы наше начальство боролось с «ковид-диссидентами» примерно теми же методами, что с экстремистами и сеятелями фейков про наши выборы, то мы, вполне возможно, по темпам вакцинации уже обогнали бы Израиль, где привито более 80% взрослых. Но свободу слова по данной конкретной проблематике начальство терпит. И это терпение превращается в еще одно «подмаргивание» обывателю: мол, грозные меры Роспотребнадзора — это так, для галочки, не всерьез.

С прививками тоже вышло забавно. Еще когда «Спутник» только появился, многие начальственные люди привились, что называется, «по блату» и без лишнего пиара. Кроме первого лица, которое привилось лишь ближе к нынешнему лету, но сознательно не стало делать показухи из самого укола — может быть, кстати, зря. Так или иначе, но «глубинный народ» полгода столь своеобразной массовой вакцинации пребывал в легкой растерянности (мол, мало нам информации, извольте подробно доложить, с цифрами и фактами, а мы подумаем) и мучился недоверием к начальству (мол, если оно рекламирует, но как-то ненастойчиво, кондово-официально, не проникновенно, то что-то тут не то).

Только когда нахлынула нежданная, как смена времен года, «третья волна», начальство засуетилось. Поскольку запахло коечно-больничным коллапсом и убылью народонаселения. Придумали поначалу даже какие-то призы и лотереи для прививающихся, на что смекалистый народ опять сощурился подозрительно и подумал про себя: ага, подкупают, опять что-то не то.

Но даже в непростой, мягко говоря, ситуации установления одного за другим антирекордов заболеваемости и смертности отечественный пропагандист не дрогнул. Он всегда найдет, за что похвалить начальство. Госпитализация растет? Не будем на этом акцентировать внимание, лучше расскажем, как открывают новые койко-места при непосредственном присмотре какого-нибудь вельможного Иван Иваныча. И военные вот рапортуют: мол, готовы развернуть полевые госпитали. Только ложись, как говорится. Народ не верит в прививки, боится «чипирования» и что копыта отрастут? А мы тут короткое интервью с простой Мариванной, которая на камеру скажет то, что надо.

Однако и это не особо помогло. К тому же команды пугать народ заразой, очередями «скорых» в приемные покои и тем, что ко многим эти «скорые» вообще не едут, - такой команды сверху по-прежнему не было. И если смотреть Телевизор, то страшной пандемии у нас скорее нет, чем она есть — идет себе постоянным фоновым новостным потоком, не без тревожности, но без лишней политически вредной драматизации. Поскольку драматизация предполагает немедленное возникновение вопросов: «Кто же виноват, что все так запущено? Что первыми разработав и сделав вакцину, мы оказались в хвосте более-менее развитых стран по вакцинации?».

А простой обыватель продолжал недоумевать. Как же так, почему начальство не пресекает антиваксерную пропаганду? Почему оно так подозрительно часто употребляет совершенно не присущий ему оборот: мол, вакцинация — дело сугубо добровольное? Выборы вон тоже добровольные, однако «на местах» знают, как побуждать народ к посещению избирательных участков. А тут — прямо как неродные, честное слово. Какой-то медицинский социал-дарвинизм, словно мы в Америке.

И тут, наконец, до начальства дошло! Хватит вяло уговаривать, пора издать эдикт. То есть, применить метод обязаловки, отлично опробованный еще в стародавние советские времена. При этом право побыть «злыми докторами» делегировано региональному начальству, в отличие от доброго федерального, которое все больше думает о высоком. Что, конечно, по-своему мудро.

Закоперщиками выступили московские власти, повелевшие к середине августа привить 60% тех, кто по работе общается с неограниченным числом других людей. И который работодатель или начальник не доложит об исполнении — тому штраф (раньше бы, конечно, шпицрутены прописали, но нынче время вегетарианское). А для пущей наглядности вход в места, где едят и веселятся, — по QR-коду. И штрафы, штрафы в магазинах и на транспорте за отсутствие масок. Штрафуют чуть ли не тысячами — правда, в городе, где эта цифра укладывается примерно в 0,01 % от населения.

И понеслось по всей стране. Фантазии бюрократов по части ограничений и запретов просто фонтанируют. Особенно хороши угрозы уклонистам от прививок лишить премии и отпуска. Студентам — не допускать до очных занятий. Ну и наконец — отстранять от работы без содержания. И народ, наконец, выдохнул облегченно. Хотя гундеж про «мое тело — мое дело» в соцсетях, конечно, не стихает. Но мы-то знаем, что он ни во что не выльется. А почти всенародная радость и облегчение пришли оттого, что обыватель — наконец-то! — получил то, чего он так давно и страстно (хотя втайне, конечно, не признаваясь даже самому себе) желал. Волшебный пендель!

В приказном порядке? Ну наконец-то! Четко и ясно явлена воля начальства. А то все эти туманные намеки и невнятные «проявите ответственность», «позаботьтесь о своем здоровье и здоровье своих близких»... Мы так не можем. А тут за сутки-двое запись на вакцинацию (в Москве, например) выросла в десять (!) раз. Вот что пендель волшебный и животворящий делает с нашим человеком. Именно такими методами, я уверен, поставленная задача вакцинировать 60% определенных категорий работников будет выполнена и начнутся рапорты о ее перевыполнении.

Конечно, добрая часть сертификатов будет куплена, но это уже другая история. Следователям тоже без дела сидеть не надо, без них у нас ни одно доброе и человеколюбивое начинание начальства не проходит. Так и победим заразу.