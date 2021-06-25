Большой онлайн-концерт в поддержку фестиваля «Дикая Мята» в Петербурге

Бесплатная трансляция будет доступна для всех желающих 27 июня в 19:00 и пройдёт на платформе MTC Live и в группе Вконтакте.

«Нам удалось провести Stereoleto за два дня до введения официальных ограничений на проведение массовых мероприятий — я чувствую себя одним из полка, который шёл плечом к плечу со всеми, но волею судеб в этом сражении получил только легкую контузию, в то время как другие бойцы получили ( и продолжают получать) тяжелые ранения. Конечно, я не могу оставаться в стороне, я очень хорошо понимаю, каково целый год готовить фестиваль и быть вынужденным отменить его практически в день проведения.

Идея заключается в том, чтобы провести концерт -трансляцию с участием не выступивших в этом году на «Дикой Мяте» артистов из Питера, пусть прозвучат тёплые слова и музыка в поддержку наших друзей и коллег, также мы надеемся, что зрители смогут поддержать фестиваль материально. Я попросил МТС Live помочь с организацией трансляции, они сразу же согласились, за что я им очень благодарен - и теперь 27 июня этот концерт. Смогут посмотреть бесплатно все желающие », — говорит Илья Бортнюк.

В концерте примут участие АИГЕЛ, Tequilajazzz, Кирпичи, 2ВА Самолёта, Аффинаж, Junkyard Storytellaz и IDIOT.

Общаться с музыкантами и зрителями в ходе фестиваля будут ведущие проекта «Студия МТС Live» Сергей Мудрик (музыкальный редактор «Вечернего Урганта») и Полина Фаворская (фронтгёрл FavLav), а в перерывах между музыкальными сетами будут прямые включения с артистами, также желающими поддержать «Дикую Мяту», и с самими организаторами фестиваля.

Поддержите фестиваль вместе с нами — до 4 июля при покупке билетов на «Дикую Мяту-2022» на МТС Live можно будет получить 50% стоимости билетов на счёт в МТС Cashback, а также промокод на год бесплатной подписки на МТС Music.

Также фестиваль можно поддержать сайте mintmusic.ru

Музыкальный фестиваль «Дикая Мята» должен был проходить в Тульской области с 18 по 20 июня 2021 года, но был отменен за 12 часов до начала.

Смотреть трансляцию: https://live.mts.ru/moscow/concerts-online/dikaya-myata-onlajn-festival

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