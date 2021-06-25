Акции дня: бумаги «Новатэка» растут

Акции газовой компаний «Новатэк» росли по итогам дневной сессии на Мосбирже в пятницу, 25 июня. За день бумаги выросли на +2,86% до 1547 рублей за акцию.

Акции пошли вверх на фоне роста мировых цен на газ, а также новости о том, что компания может продать японской Mitsui долю в проекте по производству аммиака Обском ГХК, отметил аналитик «Фридом финанс». Обский ГХК предусматривает улавливание и утилизацию углекислого газа (CO2). Первая очередь завода мощностью 2,2 млн тонн аммиака в год запланирована на конец 2026 г., также рассматривается возможность строительства и второй очереди.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +0,22% до 3831,84 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,43% до 1672,08 пунктов. Стоимость баррель нефти марки Brent по состоянию на 19:41 мск составила 76,08 долларов (+0,69%). Российская валюта укреплялась – 72,19 рублей за доллар.