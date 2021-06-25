Банк ВТБ повысил ставки по ипотеке вопреки планам

Банк ВТБ повысил на 0,4 процентных пункта ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье, а также ставки на рефинансирование кредита.

Ранее в мае 2021 года в банке агентству ТАСС заявляли, что не планируют пересматривать ипотечные ставки. «ВТБ не пересматривает свои ставки по ипотеке, они остаются на максимально выгодном уровне», - сказали ранее в пресс-службе ВТБ. 7 мая 2021 года ставки по ипотеке на 0,4 п.п. повысил Сбербанк.

Базовая ставка теперь составляет 8,8% годовых при покупке готового или строящегося (не госипотека) жилья при условии комплексного страхования. При электронной регистрации сделок, и при внесении первого взноса от 60% клиентам доступна ставка 7,8%. Базовая ставка при рефинансировании ипотеки - 8,7% годовых.

Ранее при покупке квартиры на первичном и вторичном рынке (без господдержки) ставка начиналась от 7,4%, ставка по рефинансированию ипотеки других банков - 7,8%.

Как отмечается в сообщении банка, решение принято «с учетом изменившейся конъюнктуры рынка и в связи с резким повышением ключевой ставки ЦБ РФ, которая только за последние два месяца выросла на 1 п.п». ВТБ не повышал ставки по ипотеке с января 2019 года.

Новые ставки действуют для заявок, поданных с 25 июня 2021 года. По ранее отправленным заявкам решение по старым ставкам будет действовать 4 месяца.