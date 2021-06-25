В Израиле найдены загадочные останки людей

Археология, палеонтология и другие науки, изучающие прошлое человечества, получили, пишет авторитетный научный журнал Science, новый термин. Речь идет о новом звене в процессе антропогенеза, найденном израильскими археологами – Homo Nesher Ramla. Так названы представители ранее неизвестной популяции предков современного человека, жившие на территории современного Израиля. Новый вид получил название по месту находки - цементному заводу «Нешер», расположенному недалеко от населенного пункта Рамла.

Археологи нашли на территории цементного завода правую теменную кость, почти полную челюсть и другие костные обломки гоминидов, живших на территории современного Израиля 120-140 тыс. лет. Анализ показывает, что они принадлежали не Homo sapiens и не неандертальцам, хотя и имеют характеристики, свойственные представителям этих групп населения. Судя по всему, хозяин найденного черепа находился где-то посередине между этими двумя группами. До находки в Рамле ученые не знали о существовании Homo Nesher Ramla (HNR).

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Тщательное сравнение с имеющимися в распоряжении археологов черепами показывает, что в найденной теменной кости присутствуют «архаические» черты, существенно отличающиеся как от более ранних, так и от более поздних представителей H. sapiens. К тому же, найденные кости значительно толще, чем кости и неандертальцев, и самых ранних H. sapiens.

Имеются архаические черты и в челюсти. Однако это черты, присущие неандертальцам.

Израильские археологи сделали вывод, что кости имеют уникальную комбинацию архаических характеристик и характеристик неандертальцев. Их хозяин, следовательно, сильно отличался как от ранних H. sapiens, так и от поздних неандертальцев.

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Археологи также пришли к выводу, что кости, найденные на других площадках в Израиле, включая всемирно известную женщину из пещеры Табун (1932), тоже принадлежали представителям этой новой, ранее неизвестной ученым группы предков современных людей, хотя ранее их ошибочно отнесли к H. sapiens и неандертальцам.

Тщательное изучение останков из пещеры Табун в прошлом веке дало ученым много новой информации о неандертальцах, включая данные об их анатомии и поведении, которые тогда были еще малоизвестны и плохо изучены.

Если останки из Табун и других пещер действительно принадлежали ранее неизвестной группе человекоподобных существ HNR, то это объясняет отличия в их анатомии от «настоящих» неандертальцев, на которые археологи обратили внимание еще в ХХ веке.

Таинственная группа гоминидов из Рамлы может быть последним из общих предков современного человека, получившихся в результате скрещивания с неандертальцами. Если это так, то находка в Рамле позволит внести существенные уточнения в историю взаимоотношений H. sapiense и неандертальцев. Например, H. sapiens могли обмениваться генами с неандертальцами 200 – 400 тыс. лет назад, т.е. значительно раньше, чем считалось ранее.

Археологи также нашли на территории цементного завода в Рамле ок. 6 тысяч каменных орудий, сделанных судя по всему с использованием технологий современных H. sapiens. Такое сильное сходство позволяет сделать вывод, что H. sapiens и HNR обменивались не только генами, но и орудиями труда.

На площадке также найдены кости животных, т.е. добычи охотников. Доисторические жители Рамлы охотились на черепах, газелей, вепрей, страусов и зубров, мясо которых готовили на огне.

Ученые имеют доказательства значительно более раннего осознанного использования нашими далекими предками огня, возможно, даже миллион лет назад. Однако использование огня жителями Рамлы говорит об их довольно высоком уровне развития.

Но самым удивительным в том, что касается огня, является то, что следы костров вообще уцелели. Израильские археологи утверждают, это наиболее ранние следы костров на открытом воздухе.

Конечно, ученым еще предстоят годы исследований и анализов останков из Нешер Рамлы, но уже сейчас можно предположить, что им удалось найти недостающее звено в эволюции человека. При помощи таких находок ученые постепенно заполняют пустые места в сложной мозаике эволюции человека.