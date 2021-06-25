Диетолог развеяла миф о вреде употребления воды во время приема пищи

Врач-диетолог Светлана Фус развеяла популярный миф о вреде употребления воды во время приёма пищи. Специалист напомнила, что многие гастроэнтерологи настаивают на том, что запивать пищу водой, категорически нельзя.

Они объясняют это тем, что вода разбавляет желудочный сок, ухудшается процесс переваривания еды и увеличивается объём желудка. Однако, по мнению диетолога, несколько глотков воды или даже один стакан никак могут затруднить процесс переваривания. В качестве примера Фус привела суп. Как отметила она, когда его едим, мы фактически овощи запиваем водой, передаёт РИА Новости.

«Аналогично, когда одновременно с мясом мы употребляем в пищу огурцы или помидоры, которые на 80% состоят из воды. Поэтому не вижу здесь вреда. Считаю, что если мы, допустим, употребляем плотную еду – бутерброд из цельнозернового хлеба с листьями салата и сыром, который сложно жуется, суховат и не глотается, то его спокойно можно запить небольшим количеством жидкости, тем же чаем, например», — подчеркнула специалист, отметив, что пить во время еды не вредно, важно понимать: сколько и с чем.

Ранее сообщалось, что врач-кардиолог Юлия Гончарова рассказала, сколько воды нужно выпивать в жару. Для здоровых людей норма составляет 1,5-2 литров в сутки. Гражданам с сердечной недостаточностью – литр-полтора, при этом желательно добавлять в рацион минералку для восполнения в организме калия и магния.