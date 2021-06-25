Инвесторы смогут снизить затраты при возведении образовательных объектов в Москве - заммэра Ефимов

Снятие запрета на строительство образовательных учреждений в Москве сделали бесплатным. Ранее для этого нужно было заплатить 80% от кадастровой стоимости земельного участка, на котором планировалось разместить объект. Такая инициатива позволит инвесторам уменьшить расходы при возведении или реконструкции объектов образования. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город выступил с инициативой полностью отменить плату за снятие запрета на строительство на тех земельных участках, где планируется вести образовательную деятельность. Недавно соответствующие изменения в закон о землепользовании приняла Московская городская Дума. Мы рассчитываем, что такая мера позволит стимулировать бизнес создавать новые детские сады, школы, колледжи, вузы», – сообщил заместитель мэра.

До 1 июля 2012 года владельцы зданий и сооружений на арендованных у города земельных участках могли оформить их в собственность за 20% от кадастровой стоимости. Однако сделать это можно было с условием: на участках нельзя было строить новые здания или проводить реконструкцию существующих. Чтобы снять этот запрет, инвесторы должны были заплатить оставшиеся 80% от кадастровой стоимости земли.

Поправки готовились при участии департамента городского имущества столицы. «Ранее – в декабре 2017 года – был отменен аналогичный платеж при размещении на земельном участке объектов научной, промышленно-производственной деятельности. Теперь от такой платы освобождены и образовательные учреждения. Это позволит частным инвесторам вложить больший объем инвестиций и уменьшить расходы при строительстве объектов образования, что благоприятно скажется на развитии социальной инфраструктуры столицы», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Снять запрет на строительство или реконструкцию на земельном участке, собственник сможет если обратится за получением соответствующей государственной услуги онлайн на портале mos.ru.