Константин Райкин и Фабио Мастранджело примут участие в паблик-токе «Венеция — источник вдохновения»

В дискуссии примут участие Народный артист России Константин Райкин, один из самых востребованных дирижёров России и мира маэстро Фабио Мастранджело, архитектор Сергей Чобан, продюсер Алексей Боков, директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина и куратор выставки «Под маской Венеции» Дарья Колпашникова.

Каждый спикер представит свою историю взаимоотношений с городом. Гостей ждет живой разговор о Венеции, диалог с яркими и неординарными личностями.

Поводом для этой встречи стала выставка «Под маской Венеции», посвященная венецианскому «сеттеченто» - эпохе авантюр, тайн и маскарадов. На выставке впервые в России представлено более 100 уникальных экспонатов из собраний музеев Коррер и Ка'Реццонико (Музей Венеции XVIII века), Дома-музея Карло Гольдони, Музея стекла на острове Мурано и Музея тканей и костюмов (Палаццо Мочениго). Выставка открыта для посетителей до 29 августа.

3 июля в 18:30, музей-заповедник «Царицыно», атриум Хлебного дома.

Вход по билетам на выставку «Под маской Венеции» и по регистрации https://tsaritsyno.timepad.ru/event/1686028/