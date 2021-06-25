Минприроды планирует создать в Арктике систему мониторинга выбросов черного углерода и метана

Глава Минприроды Александр Козлов заявил, что в будущем Россия планирует создать всеобъемлющую систему мониторинга выбросов черного углерода и метана в Арктике с целью недопущения негативного воздействия на окружающую среду региона.

Об этом чиновник заявил на пленарной сессии международного форума «Председательство России в Арктическом совете - экологическая повестка для России и мира».

«Данные по выбросам тоже важно учитывать. Например, мониторинг по черному углероду и метану. Сейчас уже обсуждаем, как наладить такую систему в Арктике», - заявил Козлов.

Он отметил, что окружающую среду Арктики необходимо сохранить, внедрив для этого новейшие технологии.

«Для этого должны внедряться наилучшие доступные технологии, которые обеспечат минимизацию выбросов в атмосферный воздух, сбросов в водные объекты и другую гадость, которая вредит природе», - добавил чиновник.

Ранее ученый Маркус Рекс в эфире телеканала France 24 заявил, что таяние арктических ледников свидетельствует о необратимости глобального потепления. К подобным выводам ученый пришел после проведенных исследований в экспедиции на Северный полюс, которая продлилась 389 дней. Также выяснилось, что весной прошлой года лед в Арктике таял быстрее, чем за все время наблюдений, а объем морского льда на Северном полюсе в летнее время снижается в два раза за последние несколько десятков лет.

