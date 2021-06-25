Молодые ученые будут создавать интеллектуальную электронику в новом ИНТЦ в Новгородской области

Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) «Интеллектуальная электроника — Валдай» появится в Новгородской области. Планируется, что к 2030 году он заработает на полную мощность, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Центр будет расположен в Великом Новгороде и Валдайском районе области. Общая площадь двух объектов центра составит 870 кв. м.

«Новгородская область выбрана для реализации ИНТЦ не случайно, — процитировали заместителя министра экономического развития России Владислава Федулова в ведомстве. — Регион обладает сетью уникальных производственных центров в сфере радиоэлектроники, а Новгородский университет считается одним из лучших инженерных вузов России. В формате ИНТЦ мы синхронизируем усилия науки, образования и бизнеса для реализации приоритетных направлений развития науки, техники и технологий в стране».

В ИНТЦ «Интеллектуальная электроника — Валдай» будут исследовать и создавать высокотехнологичную электронику, квантовые технологии, новые и портативные источники энергии, биомедицинские технологий и молекулярную генетику, мобильные сети 5G и интернет вещей. При этом в центре планируется образовательная, медицинская, консультационная и выставочная деятельность.

«Интеллектуальная электроника — Валдай» станет седьмым проектом инновационного научно-технологического центра в России, который проработан Минэкономразвития и создан по инициативе президента России Владимира Путина.

«Резиденты центра смогут заниматься разработкой и созданием систем автоматизации технологических процессов и систем оперативного управления производством для ОПК, созданием биомедицинских, диагностических и реабилитационных систем мониторинга и принятия врачебных решений, созданием систем мониторинга процессов добычи и эксплуатации месторождений для топливно-энергетического комплекса, созданием систем для мониторинга и модернизации АПК и лесопромышленного комплекса», — говорится в пресс-релизе Минэкономразвития.

Бизнес-резиденты центра получат льготы. Они будут доступны компаниям с годовой выручкой до 1 млрд рублей и прибылью не более 300 млн рублей. Среди предусмотренных льгот, обнуление ставки налога на добавленную стоимость (НДС), налога на землю, налога на имущество, налога на прибыль, отчисление в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и отчисления в Фонд социального страхования (ФСС) на 10 лет. Также резиденты получат возмещение уплаты таможенных пошлин за ввоз иностранного оборудования.