Московский шоколад получил сертификат вегетарианской продукции - заммэра Ефимов

Шоколад «Аленка», а также другая продукция холдинга «Объединенные кондитеры» прошла сертификацию Vegetarian и вошла в число мировых брендов-производителей вегетарианского питания. Всего сертификат присвоен 19 наименованиям шоколада. Это в том числе позволит компаниям расширить рынки сбыта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Теперь на 17 наименованиях шоколада «Аленка» московской кондитерской фабрики «Красный Октябрь», а также продуктах «Neo-botanica» будет размещен соответвующий знак, свидетельствующий о том, что они подходят для вегетарианцев.

«Столичный экспорт кондитерских изделий за 2020 год составил 184,72 млн долларов США, это на 11,2% больше, чем годом ранее. Поставки за рубеж – одно из важных направлений деятельности предприятий, в том числе для крупнейшего производителя шоколада в Москве. В число торговых партнеров холдинга входит 45 стран, среди них Китай, Германия, страны СНГ. Только в прошлом году ему удалось увеличить экспорт на 10%. По отдельным странам рост более значительный: в полтора раза выросли поставки в Китай, Ирак и Турцию, и почти вдвое – в Узбекистан», – сказал заместитель мэра.

Он также добавил, что сертификация позволит предприятиям холдинга открыть для себя новые экспортные направления, расширив и укрепив свое присутствие на международном рынке. Например, сертификаты Vegetarian помогут увеличить экспорт продукции предприятий холдинга в Тайвань, Великобританию, Германию и ОАЭ. Соответствующей маркировкой будут снабжены и продукты, продаваемые в России.

Индия является одним из перспективных рынков, где уже сейчас наблюдается активный рост спроса на шоколад, считают в Международной организации по какао (ICCO). Здесь на душу населения еще в 2018 году приходилось порядка 10% от среднемирового потребления какао и согласно прогнозам, к 2023 году этот показатель вырастет на 36%. При этом, в стране с населением более 1,3 млрд человек, вегетарианцами являются около 40% жителей, поэтому и продукты питания здесь необходимо снабжать соответствующей маркировкой.

«Получение таких сертификатов еще один стимул для увеличения поставок за границу. Кроме того, шоколад и шоколадные изделия занимают серьезную долю в экспорте московской кондитерской продукции. В 2020 году экспорт шоколада составил 90,08 млн долларов США, это почти половина от всего объема поставок московской сладкой продукции за рубеж», - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

В роли аудитора выступила международная сертификационная компания Global Vegetarian Certification Services (Индия), работающая под патронажем Международного вегетарианского союза. Ее эксперты изучили состав и ингредиенты сертифицируемого шоколада, ознакомились с процессом производства и подтвердили их соответствие требованиям вегетарианской системы питания.