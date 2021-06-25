Москва уходит на удаленку: Собянин ввёл новые коронавирусные ограничения

Столичный градоначальник Сергей Собянин ввёл новые коронавирусные ограничения в Москве.

Согласно указу мэра, с 28 июня возобновляется обязанность работодателей перевести не менее 30% работников на удалённой формат. При этом все работники из числа граждан старше 60 лет, а также лица с хроническими заболеваниями также переведены на удалёнку.

Согласно этому документу, опубликованному на официальном сайте Собянина, работодатели, нарушившие данный указ, будут привлечены к административной ответственности.

Кроме того, продлевается приостановление в период с 23:00 до 06:00 оказания гражданам услуг общественного питания, а также проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

Напомним, в России за сутки было выявлено 20 393 новых случая коронавирусной инфекции, что стало максимумом с января текущего года. Нарастающим итогом в стране зафиксировано 5 409 088 COVID-19. Число безвозвратных потерь достигло 132 064 человек, успешно перебороли заболевание 4 929 639 россиян. За сутки от болезни скончался 601 пациент, и это максимум летальных исходов с декабря 2020 года. После болезни выздоровели 14 024 пациента.

При этом Москва продолжает оставаться на первом месте среди регионов страны по заболеваемости ковид. В столице за сутки выявили 7 916 новых случаев COVID, 98 летальных исходов и 4 558 выздоровевших

Наибольший прирост заболевших вслед за российской столицей отмечен в Подмосковье (+ 2 436), Санкт-Петербурге (+1 194), Нижегородской области (+311) и Бурятии (+281).