Москва заняла четвертое место в рейтинге мировых столиц по объему экспорта - заммэра Ефимов

Москва вышла на четвертое место по объему экспорта в рейтинге мировых столиц после Лондона, Нью-Йорка и Парижа. К такому выводу пришли эксперты РЭУ им. Г.В. Плеханова в докладе «Промышленный экспорт Москвы». Об этом сообщила пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

Продукция московских промышленных товаропроизводителей экспортируется в 178 стран мира, прежде всего, в Китай, Великобританию, Соединенные Штаты Америки, Белоруссию и Казахстан.

За 2020 год промышленный экспорт Москвы вырос на 31%, почти треть его составляют промышленные высокотехнологичные товары. За последние пять лет объем несырьевого неэнергетического экспорта вырос в два раза – с 19 до почти 40 млрд долларов.

«Город оказывает предприятиям различную поддержку, что позволяет промышленникам не только вкладывать дополнительные средства в производство, но и выходить на новые рынки. Так, мы ввели в прошлом году инвестиционный налоговый вычет, которым могут воспользоваться активно инвестирующие промышленные компании. Также есть меры, направленные непосредственно на поддержку экспорта. В 2020 году город впервые выдал льготные займы от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства по программе «Экспорт», также был введен отдельный продукт «Экспорт АПК»», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Кроме того, на основе конкретных потребностей столичных промышленников специалисты центра «Моспром» анализируют целевые рынки, занимаются поиском контрагентов, проводят переговоры с потенциальными иностранными покупателями. «Пандемия внесла коррективы в эту работу, однако мы быстро сориентировались и перевели основную активность в онлайн. В итоге в 2020 году было проведено 20 бизнес-миссий в страны Ближнего зарубежья, Ближнего Востока, Северной Африки, Европы и Латинской Америки», — добавил Владимир Ефимов.

Москва на данный момент обеспечивает 40% российского экспорта и является пионером среди регионов по созданию необходимой инфраструктуры для экспорта.

«Для нас стало удивительным результатом, что в условиях пандемии и трудном для экономики 2020 году промышленный экспорт Москвы показал положительный тренд. Мы связываем это с активным участием Правительства Москвы в решении внутренних проблем экспортеров», — сообщила заведующая кафедрой национальной и региональной экономики РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Гагарина.

«Очень важен момент консолидации и совпадения интересов государства, города и бизнес-сообщества. Диалог с разбором деталей оказания поддержки и постоянная «докрутка» мер поддержки, которая производилась на различных площадках, дали успешный результат.

Сегодня мы пожинаем плоды всей этой работы. Стороннему наблюдателю покажется удивительным, что в тяжелейшем 2020 году Москва вышла на 4 место в рейтинге. Но специалисты понимают: это закономерный результат общей работы. И столица с ее высокотехнологичными компаниями, пользующимися поддержкой городских властей, и отличным кадровым потенциалом, имеет все шансы подняться в рейтинге еще выше», - отметил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты Сурен Варданян.

По мнению экспертов РЭУ, столичные предприятия могут успешно создавать и экспортировать продукцию даже в условиях дальнейшего санкционного давления. По базовому сценарию прогноза в 2025 году объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы составит 47,9 млрд рублей, что на 21% выше уровня 2020 года.