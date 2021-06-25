Цены на нефть слабо растут на оптимизме вокруг спроса

Мировые цены на нефть слабо растут утром 25 июня при поддержке быстрого восстановления спроса в связи с ослаблением карантинных ограничений в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.00 московскому времени цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent с поставками в августе выросла на 0,09%, достигнув показателя $75,63 за баррель, котировки на WTI с поставками в августе выросли на 0,08%, до $73,36 за баррель.

Уточняется, что нефть продолжает дорожать третью торговую сессию подряд. При этом за неделю стоимость сырья марки Brent уже выросла на 2,9%, а WTI — на 2,4%.

Аналитики отмечают положительную динамику цен на нефть, которую продолжает поддерживать восстановление спроса, набирающее обороты. При этом предложение остается на прежнем уровне, что также сказывается на росте нефтяных котировок.

Также участники рынка ожидают от предстоящего заседания ОПЕК+ решений об увеличении добычи альянсом. Заседание пройдет на следующей недели.

«Восстановление спроса происходит быстро, и ОПЕК+ будет вынужден "выпустить" больше баррелей», - прокомментировал ситуацию агентству Bloomberg экономист Oversea-Chinese Banking Corp Хоуи Ли. Он отмечает, что в противном случае мы можем увидеть цены в 80 долларов за баррель в следующем месяце.

