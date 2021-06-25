Обвинениями в адрес «Газпрома» европейцы доказали свою нужду в российском газе

Экспорт газа из России в континентальную Европу в2021 году упал примерно на одну пятую, подсчитали эксперты для Financial Times. При этом, сообщает «Прайм», «Газпром» наращивать объем поставок на спотовом рынке не спешит, в связи с чем дефицит на газовом рынке достиг рекорда. Это увеличило цены "голубого топлива" до максимальных за13 лет отметок.

«"Газпром" просто пытается максимизировать свою прибыль. Они ведут себя как оппортунисты»,— цитирует издание топ-менеджера одной немецкой энергетической компании. При этом эксперты FT, известной своей отнюдь не пророссийской позицией, говорят о том, что действия «Газпрома» — это попытка давления на страны Евросоюза, чтобы те одобрили проект газопровода «Северный поток — 2». Впрочем, все опрошенные признают, что свои обязательства по договорам «Газпром» выполняет в полном объеме.

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На самом деле, объясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, ситуация с поставками газа в ЕС прозаичная и даже ироничная. Основные причины, по которым Газпром не наращивает поставки газа на спотовые площадки, заключаются в следующем: сильно отложенный старт «Северного потока — 2», а также мотивация «Газпрома» не наращивать выше положенного поставки по договоренностям ship-or-pay через Украинскую ГТС (причины тут ясны).

А также, конечно, достаточно выгодное положении компании относительно взаимоотношений с европейскими потребителями через долгосрочные газовые контракты, указывает эксперт. Ведь тут газовый гигант исполняет все свои обязательства в полной мере.

Еще один момент, почему ЕС так понадобился газ из России, отмечет он, заключается в сокращении поставок из Норвегии по причине сезонных профилактических работ, а также — невозможность нарастить в больших объемах поставки СПГ, поскольку в странах АТР цены значительно обгоняют европейские, и поставщикам выгоднее экспортировать его туда.

Таким образом, грубо говоря, у «Газпрома» сейчас появилась беспрецедентная возможность продемонстрировать ЕС и заодно США, что без российских поставок Европа по-прежнему остается уязвимой в части газоснабжения, говорит Илья Жарский.

Для повышенного потребления газа в Европе в этом году есть два, казалось бы, противоположных фактора, отмечает, в свою очередь, главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман: аномальные холода зимой и небывалая жара летом. Первое значимо уменьшило к весне запас газа в подземных хранилищах (ПХГ). Он не успел восстановиться, как пришла новая июньская беда. Из-за жары подскочило потребление энергии на кондиционирование помещений.

Электростанции, соответственно, должны использовать больше газа для её выработки. Сейчас уровень запасов в ПХГ составляет лишь 44,3%. Это минимум за всю историю ведения соответствующей базы Gas Infrastructure Europe.

Но «Газпром» выполняет свои обязательства по заключённым договорам, подтверждает эксперт. Повышенные поставки сверх них – предмет дополнительных переговоров. Вместе с тем, вполне вероятно стремление поставщика воспользоваться повышенным спросом и ростом цен. Они поднялись на спотовом рынке Европы до 363 долларов за 1 тыс. куб м. Это максимум с 2018 года. А в бюджет «Газпрома» заложена цена экспорта газа в дальнее зарубежье, в среднем, по 170 долларов за 1 тыс. куб м.

Впрочем, указывает Марк Гойхман, особая острота проблемы возникла буквально в последние дни, в середине июня, с изменением погоды. Вполне возможно, предполагает он, что сторонам просто нужно некоторое время, чтобы договориться о срочном увеличении поставок.

