Песков пообещал привиться вакциной «Спутник Лайт»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам, что намерен в ближайшее время привиться однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Чиновник уточнил, что у него после перенесенной болезни сохраняется высокий уровень антител и Т-клеточный иммунитет.

«Но у нас новые рекомендации врачей на этой неделе пришли, что даже с высокими антителами тоже лучше прививаться, поэтому, а также исходя из того, что с прививкой просто логистически будет гораздо легче жить и работать, то я планирую в ближайшие недели сделать прививку «Спутник Лайт», - сообщил чиновник.

Напомним, в мае Песков переболел коронавирусной инфекцией, уточняя, что ему было не по себе, присутствовал "определенный страх", но никаких последствий для здоровья вирус не оставил.

Ранее о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда сфер, включая бюджетников, объявили в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах. В России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт».