Прогноз погоды на июль: всё резко поменяется – погода сильно удивит

По всей России установилась невыносимая жара, почти ежедневно столбики термометров достигают рекордных значений. Да что говорить, например, Москва буквально плавится под жаром палящего солнца.

Кто-то скажет, что грех жаловаться, а плюс 35 лучше, чем минус 35. Да сезоны встали на свои места. Но для других такой зной – серьёзное испытание. Для них новости позитивные - есть надежда, что всё резко поменяется, а порядком надоевшая жара уйдёт.

Но не всё так просто. По прогнозу синоптиков, во втором календарном месяце этого лета, погода в очередной раз сильно удивит жителей Русской равнины. Что это – преждевременные опасения или очередные метеосюрпризы? Узнаем из нашего материала.

Прогноз погоды на июль в Москве

Начиная с конца этой недели, по прогнозу синоптиков, климатическая обстановка в Москве поменяется. Уже сегодня целый ряд районов российской столицы накрыли мощные ливни. Но пока всё также жарко. А вот в воскресенье аномальный зной станет постепенно покидать регион и климат постепенно восстановит нормальные температурные значения.

В городе и области пройдут освежающие дожди. При этом первые дни июля будут немного ветреными, но вполне комфортными и спокойными. Далее погода вновь сильно удивит жителей белокаменной, погрузив столицу в эпицентр борьбы двух нестабильных циклонов.

Это проявится в резких температурных колебаниях от плюс 20 до плюс 30. Второй месяц лета начнётся с грозы, которая прогремит при средних показателях плюс 20-23. Начало первого июльского уикенда будет слегка разгоряченным, на это повлияют потоки воздушных масс с юга.

Ситуацию остудит воскресный ливень и на этом, довольно продолжительный период удушающей жары завершится – до конца июля столбики термометров вряд ли повысятся до плюс 24.

Прогноз погоды на июль в центральных и западных регионах России

В последние дни июня ливни с грозами омоют центральные и западные регионы России. В частности, дожди накроют Вологодскую, Смоленскую и Тверскую области. При этом самая мощная грозовая атака ожидается 28 и 29 июня.

Синоптики предупреждают также о сильных ливнях и в первые дни июля, а температурный фон понизится на 10, а где-то на 15 или даже 20 градусов. Таким образом, после безумной жары на европейской территории России станет довольно прохладно – плюс 15-20 в течение дня. Так что и здесь погода снова сильно удивит.

Ближе к середине июля тепло вернется, и обстановка будет больше соответствовать привычным климатическим показателям. Возможны слабые осадки, градусники покажут плюс 23-25, но ожидаются сильные ливни. В целом, мокрой будет вся середина июля, но после такой духоты, это даже к лучшему.

Прогноз погоды на июль в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Рекордная жара постепенно покидает Северную столицу и в дальнейшим климатическая обстановка в городе на Неве будет находиться под влиянием обычного, для Санкт-Петербурга, дождливого фронта.

При этом, по прогнозу синоптиков, температура в июле в СПб едва ли поднимется выше плюс 22-23 – это ли не удивительно после такого зноя? Ожидается, что погода зафиксируется в рамках нормы, но первая половина месяца будет очень дождливой, осадки утихнут только ближе ко второй декаде.

Ясное небо также не принесет теплой погоды, горячие ветры столкнутся с холодными потоками и остудят дневной воздух до плюс 20. Ночью градус составит не более плюс 15. Тем самым, вероятнее всего, июньская жара до середины августа останется в прошлом.

Прогноз погоды на июль в Поволжье

Поволжья также в июле накроют грозовые фронты, ожидается, что сильные дожди обрушатся Самарскую и Ульяновскую области, на Татарстан и Башкирию.

Первые дни июля будут почти по всему Поволжью дождливыми и облачными, раскаты грома станут стабильно разряжать воздух почти всю следующую неделю. Через такую плотную завесу туч солнце не пробьётся, а значит градус с трудом повысится до плюс 23 максимум.

Череда гроз подойдет к концу ближе ко второй декаде июля, в этот период ожидается потепление до плюс 26, погода вновь летней и ясной. Видимых аномалий пока не обещают, по всей вероятности, сохранять температурный баланс будут периодические ливни и грозы.

Прогноз погоды на июль на морских курортах России

Настоящий погодный сюрприз ждёт жителей российский юг. Крым традиционно откроет свои объятия для туристов, но сделает это более радушно, чем в уходящем июне.

А всё потому, что на полуостров направляется классическое лето с жарким солнцем и тёплым морем. При этом какой-то аномальной жары ждать не стоит, но воздух будет более чем приятным – плюс 31-33.

Начало июля ожидается на всех морских курортах довольно осторожным – прогнозируется плюс 25. Потом начнётся медленное ускорение до заветных плюс 30. Самое время окунуться в море, что, кстати, можно будет сделать и днём, и ночью. Синоптики обещают полный штиль, отсутствие дождей, ветра и штормов.

В Краснодаре начало второго месяца будет более неспокойным, здесь будет плюс 28-30, но ветрено, возможны грозы и ливни. А вот в Сочи воздух прогреется до плюс 35 и осадков пока не обещают. Дожди, конечно, возможны, но только с наступлением ночи.