Решения властей направили турпоток из Краснодарского края в Турцию

Ассоциация туроператоров (АТОР) обратилась с официальными письмами в правительство РФ, Ростуризм и к губернатору Краснодарского края. Как сообщает редакция «Вестника АТОР», в письме, которое подписано исполнительным директором ассоциации Майей Ломидзе, сообщается, что вводимые властями Краснодарского края требования по приему только тех туристов, который имеют прививочные сертификаты, могут привести к срыву курортного сезона и огромным убыткам гостиниц и туроператоров.

«Требование к отелям Краснодарского края с 1 августа 2021 года принимать только привитых от COVID-19 гостей является технически невыполнимым для туристов, — подчеркивается в письме АТОР. — Всем заезжающим туристам для получения сертификата о полной вакцинации до 1—2 августа, с учетом 21 дня между инъекциями, первую дозу прививки необходимо получить уже на следующей неделе, что затруднительно реализовать с учетом очередей во всех регионах».

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Уже 24 июня в АТОР поступили сотни писем и звонков от туристов, которые жалуются, что технически не успеют сделать прививку, и возмущены тем, что зарубежные направления оставляют туристу выбор (ПЦР-тест или сертификат о вакцинации), а в отношении российских курортов ни отдыхающим, ни тем, кто готов их принять, такого выбора не оставлено. В результате, подчеркивают в АТОР, уже начались массовые аннуляции турпакетов и бронирований гостиниц. А значит, туристический бизнес понесет большие потери — только на август 2021 года приходится 25% годового дохода всей индустрии Краснодарского края.

Сложившаяся ситуация нанесет колоссальный удар по туроператорам, которые будут вынуждены возвращать туристам деньги. По предварительной оценке, спрос на курорты Краснодарского края может рухнуть минимум на 50%.

«С учетом вводимых ограничений выбор туристов будет сделан в пользу зарубежных направлений, которые для обеспечения эпидемиологической безопасности на территории своей страны, предлагают въезжающим гражданам иностранных государств варианты на выбор: ПЦР-тест или сертификат о вакцинации», — говорится в письме АТОР.

Бумеранг, ударив по курортам Турции, вернулся в Россию

«Коллеги из турагентств отмечают: пошла волна возмущений от туристов и приходится разъяснять, что решение, о котором идет речь, ещё не вступило в силу, — говорит владелец турагентства GM Travel Мурад Магомедрасулов. — Но если ситуация не изменится, то ожидаются массовые аннуляции, поскольку не все туристы смогут соблюсти требование предоставить необходимые документы. Многие планировали отпуска заранее, и альтернатив кроме приоткрытого “турецкого окна" они не видят. То есть, власти в очередной раз своими эмоциональными действиями поставили внутренний турбизнес под удар».

Эту проблему необходимо решить на самом высоком уровне, считает Магомедрасулов. Вплоть до вопроса Владимира Путину на прямой линии 30 июня. Курс властей понятен: вакцинация населения любым путем. И недалек тот день, когда на борт самолёта даже на внутренних рейсах авиакомпаний обяжут проверять, вакцинирован ли пассажир или есть ли у него отрицательный ПЦР.

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«Налицо полное непонимание властями того, как внедрять добровольно-принудительную вакцинацию. Туризм не впервые попадает под удар. Прежде международный туризм страдал из-за стремления властей оградить нас от Турции, Египта как самых массовых стран российского курортного туризма. И вот теперь настала пора российских курортов, которые де-факто не приспособлены принимать такое огромное количество туристов. Развитие внутреннего туризма в планы властей сейчас явно не входит, оно сейчас на последнем месте. А страдаем все вместе», — заключает Магомедрасулов.

Не самый удачный предвыборный ход

Основная проблема не в том, что власть начала резко вводить ограничения и фактически заставлять людей вакцинироваться. Основная проблема — в недоверии к власти, констатирует сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. В развитых странах число вакцинированных никак не меньше 35% населения, и это прямой показатель уровня взаимоотношений властных структур с гражданами. Еще один момент, который отталкивает людей от вакцинации — до сих пор не полученное одобрение ни одной из российских вакцин от ВОЗ. И это при том, что первый препарат был зарегистрирован еще в августе прошлого года.

В итоге, как и в первые две волны, больше всех страдает именно сфера услуг, констатирует эксперт. И это в тот момент, когда на черноморские курорты за последние пару недель выпало огромное количество негативных факторов — от обязательных подтверждений отсутствия болезни до катастрофических природных катаклизмов в Крыму, к которым почему-то за семь лет подготовиться не получилось.

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Уже сейчас туроператоры прямо говорят о том, что в 100-процентном объеме вернуть предоплаченные средства не получится из-за огромного количества отказов, которое будет исчисляться десятками тысяч и новыми многомиллиардными убытками. И здесь к пазлу негативных факторов добавилось открытие Турции, цены в которой оказались вдвое дешевле, чем в Краснодарском крае — туры на двоих на неделю начинаются от 37 тысяч, тогда как на Черном море пришлось бы отдать не менее 50 тысяч.

Новые санитарные требования — это еще один шаг к тому, чтобы туризм, несмотря на все попытки восстановления, пришел в негодность, полагает Переславский. Сейчас компании изучают эффект от новых ограничений, но однозначно можно сказать, что прогнозы по банкротствам и закрытиям предприятий будут крайне негативными. Фактически, сезон летнего отдыха на Кубани закончится уже в середине июля, поскольку такими темпами власть может дойти до нового жесткого локдауна. Это окончательно подорвет как экономику, принеся убытки на сотни миллиардов рублей, и доверие к тем, кто принимал такие решения. Перед выборами так обходиться с избирателями — не самая оптимальная тактика.