Роструд объяснил законность отстранения от работы непривитых от коронавируса

В Роструде сообщили, что работодатели, которые отстраняют от работы сотрудников, не сделавших профилактическую прививку, поступают в рамках правового поля в случае, если работа связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. Информация об этом появилась в Telegram-канале Стопкоронавирус.рф со ссылкой на ведомство.

В ведомстве также уточнили, что работодатель может отстранить сотрудника от работы в случаях, предусмотренных нормативными актами РФ, одним из которых является «нарушение положений Федерального закона №157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".

«В документе говорится, что отсутствие профилактических прививок влечёт отказ в приёме на работу или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями», - рассказали в Роструде.

Ранее правительство Москвы подписало указ о возможности отстранять от работы сотрудников определенных сфер, которые отказались вакцинироваться от коронавируса без уважительной причины, хотя входят в категорию сотрудников, обязанных сделать прививку от ковид.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вакцинация в стране проходит добровольно, но работникам, которые не хотят делать прививку, следует поискать другое место работы.

