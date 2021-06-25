Ростуризм обратился к краснодарским властям с просьбой пускать туристов в регион по ПЦР-тестам

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что направила губернатору Краснодарского края письмо с просьбой пускать с 1 августа в регион туристов по отрицательным ПЦР-тестам, сообщил ТАСС.

Накануне губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что на курортах Краснодарского края, начиная с 1 августа, смогут отдохнуть только туристы с прививкой от коронавируса.

«Ориентируясь на актуальный мировой опыт организации поездок внутри стран и между ними в период пандемии, я обратилась к губернатору Краснодарского края с просьбой рассмотреть возможность принимать туристов в том числе и с отрицательным ПЦР-тестом», - пояснила Догузова. Она уверена, что данной меры будет достаточно для обеспечения безопасного отдыха наряду с соблюдением мер профилактики коронавируса.

В Москве объявлена обязательная вакцинация от коронавируса для сотрудников ряда сфер, а именно работников сфер общепита, водителей, социальных работников. Об обязательной вакцинации бюджетников объявили в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в других регионах.



