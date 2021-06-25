Курс доллара пойдет на разворот

Курс доллара снизился к рублю, курс евро при этом вырос в ходе торгов в пятницу. Доллар к рублю начал торги на отметке 72.27 , евро при этом открыл торги на уровне 86.17 . К 17:00 американский доллар показал негативную динамику и достиг уровня 72.14 рубля, в то время как евро вырос до 86.39 рубля. Индекс доллара при этом снизился на 0.0025 пункта и достиг уровня 91.59 пункта.

«Рубль с открытия демонстрирует восходящую динамику на неоднозначном внешнем фоне. После старта основной российской сессии он умеренно ухудшился, вызвав кратковременную просадку российской валюты, но затем она обновила недельный максимум к доллару»,- комментирует аналитик БКС Дмитрий Бабин.

«Вчера мировые рынки показали хороший рост и сегодня пытаются продолжить подъем. Основным позитивом выступает информация о достижении двухпартийного соглашения американских законодателей по инфраструктурным проектам. Сегодня инвесторы будут оценивать очередной блок экономической статистики, публикуемой в США в 15:30 и 17:00 МСК. Важную роль в дальнейшей динамике рыков способны сыграть инфляционные показатели. Если они существенно превысят прогноз, может произойти еще одна волна распродаж рисковых активов, а также существенный рост доллара»,- оценивает факторы аналитик.

Российский рубль прибавлял днем около 0,3%. В начале второй половины дня пара доллар/рубль опускалась ниже 72,10 руб., обновив минимум за последние полторы недели, отмечает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Помимо общего улучшения настроений инвесторов на глобальных рынках и сохранения котировок нефти вблизи отметок, максимальных более чем за два года, рубль, по всей видимости, продолжал получать в пятницу поддержку от остаточной конвертации валюты в рамках проведения крупных налоговых платежей", - оценивает эксперт.

"Ближе к вечеру в пятницу коррективы в настроения инвесторов на внешних рынках могут внести данные по розничному сектору в США. Впрочем, для рубля более важное значение будет иметь сохранение нейтрального геополитического фона", считает Кравченко.

"Рубль продолжают поддерживать все те же факторы – восстановление глобального аппетита к риску, постепенное ослабление санкционных опасений, высокие цены на нефть и налоговый период. Сегодня уплачивается НДПИ, а в понедельник налог на прибыль, после чего рубль потеряет поддержку налогового периода. Но в пятницу курс USDRUB может продолжить снижаться в сторону 72 руб./$", - прогнозируют аналитики ПАО "Банк "Санкт-Петербург".

“Несмотря на поддержку подорожавшей в преддверии встречи ОПЕК+ нефти, на предстоящей неделе рубль может ослабить тренд укрепления и вновь устремиться к 73”, - пишут в обзоре аналитики Росбанка.