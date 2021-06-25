РЖД не будет отстранять непривитых. Кто следующий?

Замглавы Центральной дирекции инфраструктуры РЖД Дмитрий Берсенёв направил в пятницу нижестоящим подразделениям указание об отмене пункта об отстранении от работы сотрудников, которые отказались от вакцинации.

В полном соответствии с армейской мудростью «Не спеши исполнять приказ — жди, не отменят ли его», распоряжение чиновника ЦДИ РЖД появилось чуть более чем через сутки после того, как он же разослал по компании телеграмму, в которой распорядился отстранить от работы тех, кто не сделал прививку от коронавируса. Согласно этому распоряжению, невакцинированные сотрудники, начиная с 15 июля, должны быть отправлены в отпуск за свой счёт.

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«Довести до сведения сотрудников, что необоснованный отказ от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) влечет отстранение от работы (без сохранения заработной платы), начиная с 15 июля 2021 г.», — говорилось в первоначальном приказе от 23 июня.

В разосланной по тем же инстанциям РЖД второй телеграмме содержится предписание «приостановить» исполнение указаний, содержащихся в телеграмме первой, «до получения разъяснений».

В РЖД отказались комментировать содержание обоих распоряжений, сообщив, что не обсуждают внутренние документы компании, каким-либо образом попавшие в Телеграм-каналы.

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Сейчас не только железнодорожники, но и все жители регионов, власти которых вводят меры принудительной вакцинации населения, гадают: пошло ли руководство РЖД на попятную под давлением «антипрививочников», либо это показатель того, что сами власти на всех уровнях никак не могут достичь консенсуса в важнейшем на сегодня вопросе.

Первая версия, хотя и приятно поглаживает чувство собственной значимости у ковид-диссидентов и части примкнувших к ним правозащитников, все же выглядит достаточно хлипкой. Причина на поверхности: противников вакцинации (как принудительной, так и вообще) в России не настолько много, чтобы их голос стал единственным фактором, который может заставить власти сдать назад.

По данным последнего опроса ВЦИОМ (от 23 июня), 52 процента россиян полагают, что обязательная вакцинация работающих в сфере услуг позволит предотвратить распространение коронавирусной инфекции в Москве и Московской области. ВЦИОМ опрашивал респондентов независимо от их места жительства — это дает основание полагать, что среди тех, кого драконовские меры властей затронули непосредственно, процент их противников был бы выше, но вряд ли отличался от общероссийской картины драматически.

Это свидетельствует о резком изменении общественных настроений в пользу обязательной вакцинации по сравнению с маем, когда аналогичный опрос показал поддержку на уровне 21 процента. ВЦИОМ. Новости: Вакцинация против COVID-2019: перспективы и ожидания (wciom.ru)

То есть, решение отменить собственное распоряжение об обязательной вакцинации работников железнодорожной корпорации было принято под влиянием каких-то иных факторов, но никак не общественного мнения.

По мнению заведующего кафедрой сравнительной политологии РУДН Юрия Почты, разнобой в распоряжениях чиновников всех уровней сродни ситуации, когда оркестр пытается играть без дирижера.

«С самого начала эпидемии в России противоковидные меры остались без централизованного руководства — президент не счел эту задачу заслуживающей его непосредственного участия, а в регионах у каждого губернатора свои понятия, как администрировать общую проблему, — констатирует эксперт. — Сергей Собянин пытался было стать таким дирижером, но ему быстро указали его место, а другого дирижера федеральный центр не назначил — поскольку казалось, что худшее уже позади. В результате каждая структура опять вынуждена решать возникшие проблемы по своему усмотрению — какой-то единой общенациональной линии здесь на сегодня не просматривается».

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Разнобой усугубляется еще и тем, что руководители федеральных корпораций — как в случае с РЖД, так и в остальных структурах, начинающихся с «Рос…» — возглавляют своего рода государства в государстве. Формально ни Дмитрий Берсенёв, ни тем более Олег Белозеров столичному мэру не подчиняются, и распоряжения Сергея Собянина для них могут носить только рекомендательный характер. Новости: Ковидные ограничения в Подмосковье: с граблями наперевес - Эксперт - Новости экономики и политики. Новости сегодня. (expert.ru)

Поэтому распоряжение об отстранении от работы непривившихся сотрудников руководитель ЦДИ РЖД мог издать под влиянием чиновничьего рефлекса — как можно быстрее отрапортовать об исполнении. Когда же Берсенёв немного остыл, он мог сообразить, что разослал свою телеграмму фактически через голову непосредственного руководителя. А это, по канонам чиновничьей этики, является гораздо более неприличным поступком, чем простое неисполнение распоряжений вышестоящих (но не прямых) начальников.

«Что касается конкретно мер по вакцинации, то здесь чиновники всех уровней — от руководителей структур компаний до глав регионов — находятся между молотом и наковальней. У нас уже третья волна эпидемии идет, а до сих пор даже в научном сообществе не достигнуто общего мнения насчет того, помогает ли вакцинация от заражения, или это скорее инструмент психологической разрядки, — констатирует Почта. — Чиновников можно понять: для них мнение врачей и вообще любых экспертов вторично, а первично — мнение вышестоящего чиновника. И когда такое мнение не декларируется или оставляет простор для разных интерпретаций, нижестоящие чиновники зависают, поскольку не понимают, как трактовать двусмысленные сигналы сверху.»

Такой «сумбур вместо музыки» вводит всю ситуацию с вакцинацией и сопутствующими мерами в состояние максимальной неопределенности.

Если сегодня свое распоряжение отменил чиновник крупнейшей государственной вертикально интегрированной корпорации, то вполне можно ожидать, что так же, «поостыв», отменят свои рестрикции и главы регионов — таких как Бурятия или Краснодарский край. Тем более, что на них уже серьезно давят снизу, и не какие-нибудь антипрививочники, а общенациональные деловые структуры — туристические, гостиничные, торговые и т.д., которые уже просто готовы видеть в запретах властей объявление экономической войны.

В пятницу никто иной как Анастасия Татулова, известная владелица ресторанной сети, не стесняясь в выражениях, описывала требование столичного мэра не пускать в заведения непривитых посетителей.

«Мы не больница и не тюрьма. Мы люди, которые делают этот город гостеприимным. Это не моя война - я в ней скорее заложник. Как и многие из вас», - написала она в своем Фейсбуке.

Слово «война» прозвучало. Ждем, когда стороны начнут боевые действия?

