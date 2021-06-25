Сам себе банк

Несмотря на все возрастающие возможности мобильных приложений, личных кабинетов на сайтах банков в интернете и работу офисов, многие операции и услуги удобнее всего совершать через устройства самообслуживания – в первую очередь, банкоматы, которые на днях отмечают свой день рождения.

Первый банкомат был изобретен шотландцем Джоном Шепардом-Барроном и 27 июня 1967 года. Он был установлен в районе Энфилд на севере Лондона. Однако в наши дни банкомат – это уже не просто терминал ввода-вывода наличных на карту или банковский счет и не минимальный набор расчетных операций, а незаменимый помощник в мире финансовых услуг.

Даже в условиях глобального перехода клиентов банков в мобильные приложения, банкоматы по-прежнему остаются востребованными. Одна из причин - популярность наличных денег. Кроме того, в условиях пандемии стало очевидно, что даже при закрытых офисах зоны банкоматов продолжали активно работать – подчас в формате 24/7. А значит в них должен стать доступен весь спектр банковских услуг.

Сегодня все большую популярность набирают транзакции без использования карт, а также возможность завершить на устройсве самообслуживания операцию, начатую в мобильном приложении – будь то снятие наличных, перевод по СБП или заказ справок. Поэтому все шире внедряются технологии бесконтактного взаимодействия клиента с устройствами самообслуживания и принцип омникальности между банкоматом и мобильным приложением.

Разумеется, нельзя забывать и о коммерческой эффективности банкоматной сети: стоимость владения, эффективность интеграции, пропускная способность, бесперебойная работа, деловая репутация и надежность.

На смену старым подходам приходят новые. А Банк ВТБ работает над тем, чтобы клиентам было доступно все больше новых сервисов. В частности, чтобы сеть банкоматов отвечала всем актуальным вызовам и трендам, а работа клиента с устройством самообслуживания становилась еще комфортнее.

Армия клонов

На сегодняшний день одна из крупнейших в России сетей банкоматов принадлежит Банку ВТБ - это свыше 15,5 тысяч устройств в более чем 1700 населенных пунктах. Пользуются услугами этих банкоматов более 6 миллионов человек. А для того, чтобы весь этот массив высокотехнологичных устройств эффективно работал ВТБ планирует использовать модель оптимальной сети банкоматов, которая будет обучающейся и непрерывно развивающейся. Для этого в алгоритмах будут учитываться как показатели работы действующих устройств, так и внешние данные: трафик населения, его маршруты, расположение точек массового скопления потребителей (например, торговых центров) и ряд других признаков.

В результате работы подобной модели становится возможным автоматизация расчетов для оптимального и своевременного решения о закупке и установке новых банкоматов, перемещении или демонтаже действующих, а также определения оптимального числа устройств самообслуживания в отделениях Банка.

Сиюминутные платежи

Банкоматы ВТБ впервые на российском рынке предоставляют возможность перевести средства с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Клиенту достаточно указать номер телефона и банк получателя — деньги поступят на счет мгновенно, а вся процедура займет не больше минуты. Услуга доступна в каждом банкомате с апреля этого года. Максимальная сумма перевода на сегодняшний день составляет 150 тыс. рублей.

Очевидно, что данный сервис будет все более востребован с учетом возрастающей популярности СБП – на ее долю приходится порядка 40% переводов в Банке.

На переводы по номеру телефона через СБП, проводимые в банкомате или мобильном приложении ВТБ Онлайн, действуют единые тарифы: все операции на сумму до 100 тыс. рублей в месяц осуществляются бесплатно, комиссия на переводы свыше 100 тыс. рублей в месяц составляет 0,5% от суммы операции, но не более 1500 рублей.

Банкомат - «Копилка»

Все большую популярность в банкоматах ВТБ набирают сервисы по открытию счетов – в том числе, накопительного счета «Копилка». Не так давно был существенно улучшен клиентский путь – открыть «Копилку» теперь можно сразу из главного меню, и нет необходимости искать ее внутри иных разделов. В результате увеличились как число открытий накопительных счетов в банкоматах, так и объемы размещаемых на них средств клиентов. Среднемесячное число открываемых через АТМ накопительных счетов выросло в 15 раз, а объемы размещаемых на них средств составляют порядка полумиллиарда рублей в месяц.

С конца прошлого года в банкоматах ВТБ доступно снятие наличных по QR-коду. Для этого пользователь идентифицирует себя с помощью мобильного приложения «ВТБ Онлайн», переходит в раздел банкомата «Услуги без карты», сканирует код и получает наличные, подтвердив операцию в приложении. Услуга стала особенно актуальна в условиях пандемии COVID-19, т.к. сводится к минимуму непосредственный контакт клиента с устройством самообслуживания.

Кроме того, в мае этого года ВТБ первым на банковском рынке России запустил пилотный проект полностью бесконтактных банкоматов. Клиент сразу сканирует QR-код на так называемом «топлес-банкомате» – устройстве нового образца без клавиш навигации и большого дисплея. Все дальнейшие шаги до извлечения наличных из устройства проводятся в мобильном приложении. В рамках пилотного проекта подобные банкоматы тестируются в Москве.

Также с мая 2021 года в банкоматах ВТБ можно получить справки для госслужащих и по кредитным продуктам. Документы предоставляются с факсимильной подписью и печатью – как и в приложении ВТБ Онлайн. В результате внедрения данного сервиса ожидается снижение стоимости справки в 13 раз.

Банкомат для клиента

Комфорт клиента – один из ключевых приоритетов Банка ВТБ, и экосистема устройств самообслуживания не исключение. В мобильном приложении ВТБ Онлайн внедряется удобная система навигации к банкоматам. В ней будут доступны фильтры по возможности снятия наличных через QR и NFC, поддержке оборудования для слабовидящих, а также будет реализован поиск ближайших банкоматов к введенному пользователем адресу с использованием Яндекс.Карт.

ВТБ старается спрогнозировать все возможные накладки при работе с банкоматом. Даже в таких тонкостях, как логика простой операции снятия наличных. Ведь она стандартно включает три события: выдачу наличных, выдачу карты и печать чека. Однако последовательность имеет значение! Ведь если клиент забудет в банкомате свою карту, то сработает ее захват, тем самым обезопасив ее. А если клиент забудет наличные, то их сможет взять любой злоумышленник. Поэтому банкоматы ВТБ сначала выдадут клиенту наличные, а лишь потом карту и чек.

А чтобы клиент по ошибке не внес иностранную валюту на рублевый счет, забыв о курсе обмена, банкомат попросит подтвердить операцию дополнительно, выведя перед этим экранное сообщение о несоответствии валют.