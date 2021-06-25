В России выявлено более 20 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом за сутки

В России за сутки выявлено 20 393 новых случая коронавирусной инфекции, что стало максимумом с января текущего года, сообщает оперштаб. Рост новых заболевших отмечается ежедневно с 8 июня. 24 июня в стране было выявлено 20 182 новых случая заражения.

Нарастающим итогом в стране зафиксировано 5 409 088 случаев коронавирусной инфекции. Число безвозвратных потерь достигло 132 064 человек, успешно перебороли заболевание 4 929 639 россиян. За сутки от болезни скончался 601 пациент, и это максимум летальных исходов с декабря 2020 года. После болезни выздоровели 14 024 пациента.

Москва продолжает оставаться на первом месте среди регионов по заболеваемости ковид. В столице 7 916 новых случаев COVID, 98 летальных исходов и 4 558 выздоровевших

Наибольший прирост заболевших вслед за российской столицей отмечен в Московской области (+ 2 436) и в Санкт-Петербурге (+1 194). В топ-5 вошли Нижегородская область (+311) и Бурятия (+281).

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Лидировать продолжают США, где выявлено за все время 33,6 млн случаев, далее следуют Индия (+30 млн), Бразилия (+18 млн), Франция (+5,8 млн), Турция (5,4 млн). Всего в мире зарегистрировано 179,2 млн случаев заражения коронавирусом и 3,9 млн смертей от него.

