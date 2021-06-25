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Столиков на летних верандах на всех не хватит, придется брать «на вынос»

Екатерина Новикова
Корреспондент Expert.ru
25 июня 2021, 07:38

Бизнес в сфере общественного питания и гостиниц в Москве едва успевает подстраиваться под почти ежедневные изменения по антиковидным ограничениям. 24 июня впервые за поcледние недели одним из этих изменений стала отсрочка одного из запретов, она касается посещения летних веранд. А с 25 июня заработает электронный сервис для получения иностранцами QR-кода.

ТАСС Автор: Валерий Шарифулин/
Закрытие кафе Gucci shop & bar и Margarita bistro в Москве за несоблюдение эпидемиологических мер сотрудниками полиции и Роспортребназдора

Запреты и разрешения

Рестораны, кафе и другие заведения московского общепита живут ожиданием новых ограничений, обещанных властями Москвы с 28 июня. Согласно официально объявленным 22 июня мерам, зайти поесть уже совсем вскоре смогут только посетителям, прошедшие вакцинацию, либо переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест. Результат последнего действителен в течение лишь трех дней. Тестирование необходимо пройти в одной из столичных лабораторий, передающей сведения в систему ЕМИАС. Свое право войти в заведение посетителям придется доказывать с помощью QR-кода, ставшего в последние дни таким же знаменитым, как когда-то Гарри Купер. 

Правда, накануне, 24 июня, указ № 37-УМ от 24.06.2021 «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» ввел для сегмента HoReCa и временные послабления. 

До 12 июля заведениям общественного питания разрешили принимать посетителей без QR-кода в летних сезонных кафе и на верандах. Дети и подростки смогут посещать заведения общепита без QR-кода вместе с родителями или законными представителями, у которых этот код есть.  

Отели, гостиницы и хостелы смогут обеспечить питанием проживающих в них без предъявления QR-кода, в случае, если будут работать только с проживающими. Также смогут работать с посетителями без QR-кодов столовые для работников организаций и ИП, а также обучающиеся и преподаватели в учреждениях образования, опять-таки — в случае недопуска посторонних лиц.  

По данным на 24 июня, в России оба компонента вакцины, прошедшей госрегистрацию, получили только 14,13% (более 20,5 млн прививок), а в Москве полностью вакцинировались 15,8% населения города. Эти сведения приведены на портале одной из российских вакцин. 

Между тем, с ПЦР-тестами ситуация сейчас осложняется. Крупные частные лаборатории уже загружены и едва справляются с возрастающей нагрузкой на фоне новых ограничений и роста заболеваемости COVID-19 в столице. Объявления об увеличении сроков лабораторных исследований ПЦР-тестов на коронавирус и других анализов висят на сайтах почти каждой крупной частной лаборатории в Москве.  

Тест нужен теперь москвичам не только для собственно диагностики, но зачастую и для допуска к работе, вскоре он понадобится для посещения ресторанов и, может быть, даже для поездок из Москвы за город, так как власти Подмосковья рассматривают введение проверки QR-кодов для поездок на общественном транспорте с 1 июля. 

Бизнес не успевает подстраиваться под новые ограничения и ожидает серьезных убытков

Рестораторы поделились с Expert.ru, что едва поспевают перестраивать бизнес под новые ограничения, которые меняются в последнее время весьма динамично в связи с распространением коронавирусной инфекции в столице.  

«Мы понимаем, что власти города заботятся о здоровье людей и стараются сделать всё, что необходимо, чтобы не допустить распространение коронавируса, — рассказал Expert.ru директор по маркетингу TanukiFamily Станислав Колосков. — Решение позволить москвичам проводить время на летней веранде поможет поддержать наш бизнес. Ведь тех, кто привился или имеет подтверждение о том, что переболел, по официальным данным, немногим больше 10%». 

В ресторанах «Тануки» подготовили подарки и специальные предложения, чтобы поддержать тех, кто приходит в рестораны и тех, кто заказывает доставку на дом, уточнил он.  

«Пока открыто метро, все эти ограничения в связи с пандемией бесполезны. Это просто убивает бизнес, — поделился мнением с Expert.ru соучредитель Бельгийской пивной «0.33» Александр Ендовин. —Сегодня провели собрание по новым ограничениям, обсуждали организацию работы нашего заведения и пришли к неутешительным выводам. Ожидаем очень сильного падения выручки, как во время первого локдауна. Убытки будут огромными».  

У заведения есть доставка, однако она не приносит большой выручки. Что касается летней веранды, то в распоряжении пивной, находящейся в центре столицы, есть всего два столика. Попытки договориться с местной управой о временной установке дополнительных мест на веранде на период до 12 июля не увенчались успехом, добавил ресторатор. 

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров объяснил Expert.ru, что сравнивать локдаун предыдущего года с ситуацией этого года невозможно, так как в 2020 году было вообще все закрыто и не было никакой возможности принимать посетителей. Убытки, которые понесет бизнес, пока трудно прогнозировать, отметил он.  

«Каждый ресторатор будет решать за себя. Решений несколько: можно принимать посетителей по QR-кодам, прейти полностью на доставку – каждый будет решать, что для его заведения наиболее подходит, - пояснил Бухаров. — Есть разные категории потребителей, для кого-то не составит труда платить за ПЦР-тест при каждом походе в ресторан. Новая ситуация требует новых решений, и местные власти приняли это решение». 

Представители ресторанного бизнеса определенно ожидают снижения уровня посещаемости, а также находятся в поиске решения, как при соблюдении всех ограничивающих мер сохранить показатели работы и не потерять клиентов, отметила проджект-менеджер Freedom International Group по бренду Kicksback (приложения, работающего с партнерами в сфере HoReCA) Диана Злобина.  

Сейчас рестораторы ищут возможности организации открытых летних веранд, чтобы сохранить посещаемость, добавила она.  

«Если говорить о поиске путей решения, то здесь, мы предлагаем всем партнерам дополнительно организовать либо усилить работу доставки блюд, помогаем внедрить ее тем заведениям, кто прежде не предлагал доставку, — рассказала Expert.ru Злобина. — Со своей стороны, мы берем на себя затраты, связанные с организацией этой деятельности в рамках приложения, чтобы поддержать заведения в сложившейся ситуации». 

В последние дни бизнес столкнулся с несколькими новыми ограничениями. Основатель и владелец сети кофеен Roco Bay Cafe Маргарита Лефёрова отметила, что не видит проблем с организацией проверок QR-кодов, гораздо сложнее идет организация вакцинации 60% персонала.  

«Судя по общественным настроениям, менее 30% гостей готовы ходить в рестораны по QR-коду. Тем не менее, мы планируем выжить, поскольку формат заведений предполагает также работу “на вынос”, — объяснила Expert.ru Лефёрова. — В одном из кафе у нас есть столики на улице. Мы рады, что ввели отсрочку, и гости смогут посещать их без кодов до 11 июля. Тем, кому места не достанется, придется взять заказ с собой».

Как получить в столице QR-код 

Власти Москвы предусмотрели возможность получения QR-кодов не только жителям города, но и приезжающим из других регионов, а также иностранным гражданам.  

Туристы, которые приехали в Москву, не смогут посетить без кода заведения общественного питания вне гостиницы или отеля, где они проживают. Посещение ресторана внутри отеля будет возможным, если он изолирован от иных посетителей. Прошедшим вакцинацию в своей стране, придется делать ПЦР-тест для получения QR-кода наравне с непривитыми гражданами, уточнили в оперштабе Москвы.  

Для того, чтобы посетить заведение общественного питания, иностранцу нужно будет пройти в Москве ПЦР-тест, а затем получить QR-код через раздел «Услуги» на mos.ru или по ссылке immune.mos.ru (сервис обещают подключить с 25 июня). Портал правительства Москвы работает на русском и английском языках, однако раздел «Услуги» доступен только на русском. Таким же образом смогут получить QR-код люди из других регионов России. 

Те люди, которые не имеют технической возможности предоставления QR-кода с помощью смартфона, должны будут предъявить при входе в заведения общепита распечатанный код. Его можно получить в московской поликлинике или при получении результатов ПЦР-теста в лабораториях, подключенных к системе ЕМИАС. Список таких лабораторий, опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.  

«Если житель не прикреплен к московской поликлинике, он может получить QR-код через сервис по ссылке immune.mos.ru., воспользовавшись зоной электронных услуг в любом из МФЦ города. Сотрудники центров госуслуг помогут пройти эту процедуру, а также вывести QR-код на печать», — объяснили в оперштабе Москвы.  

А иностранцам, желающим вакцинироваться зарегистрированной в РФ вакциной, вскоре предоставится такая возможность. Как рассказала 22 июня заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, вакцина «Спутник Лайт» будет доступна для иностранных граждан в конце этой – начале следующей недели. Для них будут организованы специальные вакцинные пункты. 