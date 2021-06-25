Столиков на летних верандах на всех не хватит, придется брать «на вынос»

Рестораны, кафе и другие заведения московского общепита живут ожиданием новых ограничений, обещанных властями Москвы с 28 июня. Согласно официально объявленным 22 июня мерам, зайти поесть уже совсем вскоре смогут только посетителям, прошедшие вакцинацию, либо переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест. Результат последнего действителен в течение лишь трех дней. Тестирование необходимо пройти в одной из столичных лабораторий, передающей сведения в систему ЕМИАС. Свое право войти в заведение посетителям придется доказывать с помощью QR-кода, ставшего в последние дни таким же знаменитым, как когда-то Гарри Купер.

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Правда, накануне, 24 июня, указ № 37-УМ от 24.06.2021 «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ» ввел для сегмента HoReCa и временные послабления.

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До 12 июля заведениям общественного питания разрешили принимать посетителей без QR-кода в летних сезонных кафе и на верандах. Дети и подростки смогут посещать заведения общепита без QR-кода вместе с родителями или законными представителями, у которых этот код есть.

Отели, гостиницы и хостелы смогут обеспечить питанием проживающих в них без предъявления QR-кода, в случае, если будут работать только с проживающими. Также смогут работать с посетителями без QR-кодов столовые для работников организаций и ИП, а также обучающиеся и преподаватели в учреждениях образования, опять-таки — в случае недопуска посторонних лиц.

По данным на 24 июня, в России оба компонента вакцины, прошедшей госрегистрацию, получили только 14,13% (более 20,5 млн прививок), а в Москве полностью вакцинировались 15,8% населения города. Эти сведения приведены на портале одной из российских вакцин.

Между тем, с ПЦР-тестами ситуация сейчас осложняется. Крупные частные лаборатории уже загружены и едва справляются с возрастающей нагрузкой на фоне новых ограничений и роста заболеваемости COVID-19 в столице. Объявления об увеличении сроков лабораторных исследований ПЦР-тестов на коронавирус и других анализов висят на сайтах почти каждой крупной частной лаборатории в Москве.

Тест нужен теперь москвичам не только для собственно диагностики, но зачастую и для допуска к работе, вскоре он понадобится для посещения ресторанов и, может быть, даже для поездок из Москвы за город, так как власти Подмосковья рассматривают введение проверки QR-кодов для поездок на общественном транспорте с 1 июля.

Бизнес не успевает подстраиваться под новые ограничения и ожидает серьезных убытков

Рестораторы поделились с Expert.ru, что едва поспевают перестраивать бизнес под новые ограничения, которые меняются в последнее время весьма динамично в связи с распространением коронавирусной инфекции в столице.

«Мы понимаем, что власти города заботятся о здоровье людей и стараются сделать всё, что необходимо, чтобы не допустить распространение коронавируса, — рассказал Expert.ru директор по маркетингу TanukiFamily Станислав Колосков. — Решение позволить москвичам проводить время на летней веранде поможет поддержать наш бизнес. Ведь тех, кто привился или имеет подтверждение о том, что переболел, по официальным данным, немногим больше 10%».

В ресторанах «Тануки» подготовили подарки и специальные предложения, чтобы поддержать тех, кто приходит в рестораны и тех, кто заказывает доставку на дом, уточнил он.

«Пока открыто метро, все эти ограничения в связи с пандемией бесполезны. Это просто убивает бизнес, — поделился мнением с Expert.ru соучредитель Бельгийской пивной «0.33» Александр Ендовин. —Сегодня провели собрание по новым ограничениям, обсуждали организацию работы нашего заведения и пришли к неутешительным выводам. Ожидаем очень сильного падения выручки, как во время первого локдауна. Убытки будут огромными».

У заведения есть доставка, однако она не приносит большой выручки. Что касается летней веранды, то в распоряжении пивной, находящейся в центре столицы, есть всего два столика. Попытки договориться с местной управой о временной установке дополнительных мест на веранде на период до 12 июля не увенчались успехом, добавил ресторатор.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров объяснил Expert.ru, что сравнивать локдаун предыдущего года с ситуацией этого года невозможно, так как в 2020 году было вообще все закрыто и не было никакой возможности принимать посетителей. Убытки, которые понесет бизнес, пока трудно прогнозировать, отметил он.

«Каждый ресторатор будет решать за себя. Решений несколько: можно принимать посетителей по QR-кодам, прейти полностью на доставку – каждый будет решать, что для его заведения наиболее подходит, - пояснил Бухаров. — Есть разные категории потребителей, для кого-то не составит труда платить за ПЦР-тест при каждом походе в ресторан. Новая ситуация требует новых решений, и местные власти приняли это решение».

Представители ресторанного бизнеса определенно ожидают снижения уровня посещаемости, а также находятся в поиске решения, как при соблюдении всех ограничивающих мер сохранить показатели работы и не потерять клиентов, отметила проджект-менеджер Freedom International Group по бренду Kicksback (приложения, работающего с партнерами в сфере HoReCA) Диана Злобина.

Сейчас рестораторы ищут возможности организации открытых летних веранд, чтобы сохранить посещаемость, добавила она.

«Если говорить о поиске путей решения, то здесь, мы предлагаем всем партнерам дополнительно организовать либо усилить работу доставки блюд, помогаем внедрить ее тем заведениям, кто прежде не предлагал доставку, — рассказала Expert.ru Злобина. — Со своей стороны, мы берем на себя затраты, связанные с организацией этой деятельности в рамках приложения, чтобы поддержать заведения в сложившейся ситуации».

В последние дни бизнес столкнулся с несколькими новыми ограничениями. Основатель и владелец сети кофеен Roco Bay Cafe Маргарита Лефёрова отметила, что не видит проблем с организацией проверок QR-кодов, гораздо сложнее идет организация вакцинации 60% персонала.

«Судя по общественным настроениям, менее 30% гостей готовы ходить в рестораны по QR-коду. Тем не менее, мы планируем выжить, поскольку формат заведений предполагает также работу “на вынос”, — объяснила Expert.ru Лефёрова. — В одном из кафе у нас есть столики на улице. Мы рады, что ввели отсрочку, и гости смогут посещать их без кодов до 11 июля. Тем, кому места не достанется, придется взять заказ с собой».

Как получить в столице QR-код

Власти Москвы предусмотрели возможность получения QR-кодов не только жителям города, но и приезжающим из других регионов, а также иностранным гражданам.

Туристы, которые приехали в Москву, не смогут посетить без кода заведения общественного питания вне гостиницы или отеля, где они проживают. Посещение ресторана внутри отеля будет возможным, если он изолирован от иных посетителей. Прошедшим вакцинацию в своей стране, придется делать ПЦР-тест для получения QR-кода наравне с непривитыми гражданами, уточнили в оперштабе Москвы.

Для того, чтобы посетить заведение общественного питания, иностранцу нужно будет пройти в Москве ПЦР-тест, а затем получить QR-код через раздел «Услуги» на mos.ru или по ссылке immune.mos.ru (сервис обещают подключить с 25 июня). Портал правительства Москвы работает на русском и английском языках, однако раздел «Услуги» доступен только на русском. Таким же образом смогут получить QR-код люди из других регионов России.

Те люди, которые не имеют технической возможности предоставления QR-кода с помощью смартфона, должны будут предъявить при входе в заведения общепита распечатанный код. Его можно получить в московской поликлинике или при получении результатов ПЦР-теста в лабораториях, подключенных к системе ЕМИАС. Список таких лабораторий, опубликован на сайте столичного департамента здравоохранения.

«Если житель не прикреплен к московской поликлинике, он может получить QR-код через сервис по ссылке immune.mos.ru., воспользовавшись зоной электронных услуг в любом из МФЦ города. Сотрудники центров госуслуг помогут пройти эту процедуру, а также вывести QR-код на печать», — объяснили в оперштабе Москвы.

А иностранцам, желающим вакцинироваться зарегистрированной в РФ вакциной, вскоре предоставится такая возможность. Как рассказала 22 июня заместитель мэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, вакцина «Спутник Лайт» будет доступна для иностранных граждан в конце этой – начале следующей недели. Для них будут организованы специальные вакцинные пункты.