В сообщении госкорпорации «Ростех» от 24 июня о прибретении «РФК» отдельно отмечается, что «Российская фармацевтическая компания» — крупнейший в России производитель некоторых видов фармацевтической продукции и антисептиков, в том числе входящих в перечень ЖВЛП. На сегодняшний день это единственный в стране поставщик спиртосодержащих субстанций для лекарственных препаратов.

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Фармацевтические субстанции производства «РФК» используются не только при изготовлении собственных лекарственных форм, но и при производстве вакцин.

Следует добавить, что в основе производства «РФК» — метод переработки сахаро- и крахмалосодержащего сырья с помощью биотехнического синтеза. Компания осуществляет свою деятельность на двух производственных площадках, расположенных в Орловской области. Среди наиболее известных лекарственных препаратов, производимых «РФК» — «Спирт этиловый» и «Медицинский антисептический раствор», нашедших широкое применение в самых различных отраслях медицины.

Холдинг «Нацимбио», создан «Ростехом» в 2013 году с целью развития производства важных для национальной безопасности иммунобиологических лекарственных препаратов. В сферу деятельности холдинга входит разработка, производство по полному циклу и реализация вакцин и анатоксинов Национального календаря профилактических прививок (включая перспективный «календарь»), препаратов крови, бактериофагов, аллергенов, аллергоидов и других препаратов. Продуктовый портфель «Нацимбио» содержит более 220 наименований, в том числе — препарат для лечения коронавирусной инфекции «КОВИД-Глобулин», одну из новейших разработок холдинга.

Синергия фарм-активов поможет в борьбе с зарубежными конкурентами

Не раскрывая таких деталей произошедшей сделки, как ее цена вопроса и имя контрагента (продавца акций фармацевтической компании), «Ростех», тем не менее, поделился с нашим изданием своими намерениями в связи с принятым решением о покупке «РФК».

«Стратегия госкорпорации подразумевает увеличение доли гражданской продукции в структуре выручки до 50% уже к 2025 году. Сегодня этот показатель составляет почти 34%. Одним из приоритетных гражданских направлений является производство современной медицинской продукции, как медтехники, так и фармацевтических препаратов и вакцин», — сообщили в «Ростехе».

Было также сказано, что приобретение блокирующего пакета компании («РФК») позволит создать синергию с другими фармацевтическими активами «Ростеха».

«Используя компетенции "РФК", госкорпорация намерена расширить возможности в сфере разработки, производства, хранения и реализации фармацевтических субстанций и препаратов. разрабатывать новые продукты, и составить конкуренцию зарубежным поставщикам на внутреннем рынке», — сообщил официальный представитель госкорпорации.