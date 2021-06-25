Центробанк отозвал лицензию у «Актив банка»

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у мордовского «Актив банка», сообщила пресс-служба регулятора. Решение было принято по причинам занижения кредитной организацией размеров необходимых резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности. Также ЦБ отмечает, что основную часть кредитного портфеля банка составляли проблемные займы.

Кроме того, «Актив банк» проводил операции, которые были призваны искусственно поддерживать величины капитала. Так, он завышал стоимость располагаемого имущества и скрывал свое реальное финансовое положение.

Регулятор обращает внимание и на тот факт, что «Актив банк» неоднократно нарушала закон в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма., из-за чего за последний год в отношении банка принимались соответствующие меры. А именно, регулятор ограничивал для него возможность проведения отдельных видов операций и аннулировал лицензию банка на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

«Актив банк» существует с 1993 года на базе мордовского филиала акционерного коммерческого банка «Финист банк». Банк специализировался на обслуживании малого и среднего бизнеса, но также предоставлял услуги населению.

