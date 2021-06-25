В Кремле ответили на вопрос о длительности коронавирусных ограничений в России

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о длительности коронавирусных ограничений в России. По словам представителя Кремля, такие прогнозы сейчас давать бессмысленно, так как высок риск, что все они будут неточными.

«Любые прогнозы на этот счёт рискуют стать крайне неточными, – цитирует Пескова РИА Новости. – И, конечно, очевидно одно, что эти ограничения, они будут действовать и действовать на период пандемии, на период угрозы коронавируса».

При этом, пресс-секретарь президента считает, что ответить на вопрос, когда эта угроза уйдёт из нашей жизни, и уйдет ли она вообще, сейчас невозможно.

«Просто нужно привыкать жить в тех условиях, которые диктует нам жизнь», – резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков рассказал, будет ли вакцинироваться от COVID-19 и объяснил, почему он этого не делал ранее. Как объяснил представитель Кремля, он до сих пор не прошёл вакцинацию, так как у него очень высокий титр антител.

«У меня Т-клеточный иммунитет, – отметил он. – Но вы видите, что у нас новые рекомендации врачей, только на этой неделе пришли, что даже с высокими антителами тоже лучше прививаться».

Поэтому, а также исходя из того, что с прививкой просто логистически будет гораздо легче дальше жить и работать, то, по его словам, он, наверное, в ближайшую неделю планирует вакцинироваться однофазовой прививкой «Спутник Лайт».

Напомним, накануне Песков заявил, что вакцинация от коронавируса в России остаётся добровольной. На вопрос журналистов, в чём состоит добровольный выбор гражданина делать прививку или нет, Песков ответил, что «добровольность в возможности поменять работу».

Чиновник пояснил, что такие меры обусловлены текущим моментом и эпидемиологической ситуацией.

«Действуют особые полномочия главы региона. Это всё связано с пандемией и необходимостью принятия действенных мер для прекращения этой вспышки», – резюмировал Песков.