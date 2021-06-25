В Крыму ввели первые меры поддержки бизнеса

В Республике Крым прорабатывается вопрос о мерах поддержки бизнеса из-за чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня из-за подтоплений после сильных ливней на юге и востоке полуострова. Режим ЧС в республике введен с 17 июня, но дожди продолжают заливать регион. По данным на 25 июня, вновь объявлено штормовое предупреждение, местами ожидаются сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с.

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Первые меры поддержки бизнеса уже приняты, рассказали Expert.ru в пресс-службе Минэкономразвития Крыма.

Фонд микрофинансирования предпринимательства Республики Крым запустил микрозайм «Бизнес ЧС» для предпринимателей малого и среднего бизнеса, которые пострадали в результате ЧС на территории Керчи, Ялты, Ленинского, Кировского и Советского районов.

В рамках программы предприниматели могут получить микрозайм от 150 тыс. до 500 тыс. рублей на срок от 6 месяцев до двух лет на льготных условиях — 1% годовых с отсрочкой платежей до трех месяцев.

Воспользоваться программой смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые зарегистрированы в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (ЕРСМСП), уточнили в пресс-службе Минэкономразвития республики.

На территории Крыма в ЕРСМСП зарегистрированы более 86 тыс. представителей малого и среднего бизнеса, по данным Федеральной налоговой службы РФ.

Микрозайм дадут на целевое использование: пополнение/приобретение основных и оборотных средств, оплату налогов, сборов, страховых платежей, на выплату заработной платы, на оплату коммунальных платежей, аренды, сообщила 22 июня заместитель председателя Совета министров Республики Крым — министр финансов в Совет министров Республики Крым Ирина Кивико. На тот момент прорабатывалась возможность предоставления платежей с возможностью отсрочки на год, однако уже тогда Кивико отметила, что решение будет принято на основании того, сколько будет желающих взять микрозайм и сколько фонд сможет выделить на поддержку бизнеса.

В пресс-службе Минэкономразвития Крыма отметили, что в республике много предпринимателей, которые оформлены как самозанятые — это те, кто занимается арендой жилья, ремесленники и другие предприниматели. Для них пока не предусмотрены микрозаймы по программе «Бизнес ЧС», однако доступны другие виды льготного микрофинансирования.

Введенные меры поддержки бизнеса — это первый этап. В ближайшее время будут прорабатываться другие возможности помощи бизнесу, уточнили в пресс-службе ведомства.

Глава региона Сергей Аксенов рассказал 24 июня на заседании комиссии по ЧС в Республике Крым, что обсуждение по мерам поддержки бизнеса пройдет 29 июня. По его словам, необходимо уточнить объем и размер компенсации, а также по каким позициям она будет предоставляться.

«Могу сказать, что оценка утерянного товара (в результате ЧС - Ред.) производиться вряд ли будет, так как сделать это невозможно, — отметил Аксенов на заседании. — Будет идти речь о компенсации на ремонт помещений, которые пострадали, мы рассматриваем такую же практику как в Иркутской области, и дальнейшие меры поддержки, связанные с нашими фондами микрофинансирования и кредитования: прямые меры поддержки беспроцентный кредит и так далее мы до вторника полностью весь план мероприятий подготовим».

Речь идет о мерах поддержки, которые власти применили после наводнения в 2019 году в Иркутской области, сообщала ранее Кивико. Средства из резервного фонда Правительства РФ были выделены на возобновление деятельности, на ремонт оборудования и помещений, а также компенсация аренды на период, когда бизнес не работал.

Председатель комитета Госсовета Республики Крым по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк рассказал 23 июня, что комитет подготовил предложения по поддержке ялтинских предпринимателей, пострадавших в результате подтопления. Предприниматели оценивают убытки и подают заявки о мерах поддержки, также работает комиссия по подсчету нанесенного ущерба, отмечал Черняк. На следующий день депутат рассказал, что во время оценки ущерба комиссия встретила разные проблемы, возникшие из-за ЧС. В частности, он сообщил, что неоформленные мини-отели и «гостевые дома» могут рассчитывать на компенсацию только как частные домовладения. Ситуация в легальном отельном сегменте стабильная. В Ялте закрыты всего несколько отелей, подчеркнул Черняк.