В Минобороны РФ призвали США и Великобританию не испытывать судьбу в Чёрном море

Игорь Конашенков – официальный представитель российского военного ведомства – призвал США и Великобританию не совершать рискованных действий при направлении кораблей в Чёрном море.

«Призываем Пентагон и командование британских военно-морских сил, которые направляют свои военные корабли в Чёрное море, не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу у украинских «адмиралов москитного флота», а руководствоваться исключительно рассудком», – цитирует представителя Минобороны агентство «Интерфакс».

Он подчеркнул, что пресс-секретарю Пентагона контр-адмиралу Джону Кирби прекрасно известно, что для надёжно охраняющих безопасность Крыма российских вооруженных сил эсминец Defender в любой точке Чёрного моря – всего лишь жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота.

Комментируя позицию Лондона и Вашингтона по данной ситуации, Конашенков назвал эти заявления попытками «отрицать очевидное», а действия британского эсминца Defender «эпическим фиаско провокации». По его убеждению, ситуация останется «пятном на репутации королевских военно-морских сил» Великобритании.

