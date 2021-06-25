В Москве открыты пункты вакцинации в детских поликлиниках

В Москве открыты пункты вакцинации от коронавируса в 19 детских поликлиниках, сообщил оперштаб города по борьбе с вирусом.

«На фоне такого высокого спроса мы приняли решение открыть дополнительные прививочные точки, в том числе в детских поликлиниках», - говорится в сообщении.

Уточняется, что во взрослых поликлиниках открыто максимальное число пунктов, где можно сделать прививку от COVID, в этой связи сеть расширена за счет детских поликлиник.

Также оперштаб сообщил, что время работы пунктов вакцинации продлевается на два часа – до 22:00, а сама процедура проводится по предварительной записи без выходных с 8:00 до 22:00. Для тех, у кого отсутствует запись можно сделать прививку в павильонах «Здоровая Москва», парках, торговых центрах. Такие пункты работают с 8:00 до последнего желающего вакцинироваться.

Ранее работодателей обязали отстранять от работы сотрудников подлежащих обязательной вакцинации, но отказывающиеся вакцинироваться.

«Работодатель обязан отстранить от работы работника (сотрудника) выразившего отказ от проведения профилактической прививки от COVID-19 (иммунизации) при отсутствии медицинских противопоказаний», - говорится в сообщении.

При этом, как сообщают в оперштабе, за период отстранения от работы сотрудника ему не будет выплачена зарплата, а нерабочие дни не будут засчитаны в стаж, который дает право на ежегодный отпуск.