В России выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс»

На территории России выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс».

Об этом в интервью изданию «Фонтанка» рассказала заместитель директора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко. По её словам, этот случай скорее всего завозной. При этом она подчеркнула, что данный штамм также в единичных случаях зафиксирован в США и Великобритании.

Кроме того, Даниленко отметила, что пока рано говорить о степени опасности «дельты плюс».

«По клинической картине пациентов с таким штаммом нельзя сказать, что он более опасен или смертелен, чем другие известные варианты COVID-19», – рассказала специалист.

В свою очередь в Роспотребнадзоре заявили, что информация о выявлении в нашей стране штамма коронавируса «дельта плюс» проверяется, передаёт РИА Новости.

«Научные организации Роспотребнадзора проверяют информацию о якобы выявлении в России штамма «дельта плюс». Подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы»,- говорится в сообщении ведомства.

