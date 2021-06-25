Врач рассказал, сколько воды нужно выпивать в жару

Около 1,5-2 литров воды в день необходимо выпивать в жару здоровым людям, гражданам с сердечной недостаточностью – литр-полтора, при этом желательно добавлять в рацион минералку для восполнения в организме калия и магния, рассказала РИА «Новости» врач-кардиолог Юлия Гончарова. Она также рекомендует потреблять в достаточном количестве в подобную погоду орехи, зелень, фрукты и овощи.

«Если нет выраженной сердечной недостаточности, то около 1,5-2 литров воды в день. Если сердечная недостаточность есть, то 1-1,5 литра в день. Многие люди с сердечной недостаточностью стараются не пить больше литра воды, чтобы не нагружать сердце, но так делать не надо», - отметила Гончарова. Она уточнила, что сокращать объем питья в жару нельзя, несмотря на сопутствующие заболевания.

По словам специалиста, в жару обязательно нужно обращать внимание на режим питания. От жирных, мучных и очень калорийных блюд лучше отказаться, отдав предпочтение фруктам, овощам, также полезно есть орехи, различные семечки, зелень, фрукты, овощи, которые содержат большое количество магния и калия.

