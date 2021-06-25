Все статистические данные о России соберут на одном сайте – на Цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных. Положение о её работе утвердил 22 июня председатель правительства Михаил Мишустин. Документ опубликова сегодня, 25 июня, на сайте правительства России. Платформу поручено ввести в эксплуатацию до 1 января 2022 года. Её оператором назначен Росстат. При этом ведомство должно обходиться нынешним штатом и бюджетом («в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников Службы, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных ей в федеральном бюджете наруководство и управление в сфере установленных функций», - сказано в документе.

Платформа объединит разрозненные статистические системы. Формы статистического наблюдения соберут в единый реестр в едином хранилище статистических данных. Для особо важных проектов, вроде Всероссийской переписи населения, в рамках системы создадут отдельные программные компоненты, обеспечивающие оперативную обработку сведений и агрегирование общественно значимых показателей.

Таким образом, основные участники статистического учёта – госорганы, респонденты и пользователи данных – смогут взаимодействовать в единой цифровой среде.

Такой ресурс позволит унифицировать сбор, хранение и распространение информации, избежать дублирования отчётности и наладить многократное использование первичных данных.