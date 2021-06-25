Россия-ЕС: Меркель потерпела унизительное поражение на своем последнем саммите

На своем последнем европейском саммите Ангела Меркель потерпела унизительное поражение. Европейские лидеры не захотели встречаться с Владимиром Путиным. После переговоров, как обычно затянувшихся за полночь, предложение Меркель и Эммануэля Макрона было удалено из текста заключительного коммюнике саммита. Ангела Меркель сама сообщила об этом журналистам, пришедшим на пресс-конференцию.

«Жаль, что мы не сделали более смелого шага,- сказала канцлер ФРГ после саммита.- Будут разработаны форматы и условия для переговоров с Россией, но не на уровне лидеров».

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Последние переговоры между лидерами России и объединенной Европы прошли в январе 2014 года, т.е. до возвращения Крыма в состав России. После 2014 года началась эпоха ухудшения отношений и санкций.

На европейских лидеров не произвел достаточного впечатления аргумент Ангелы Меркель, что Европа не может передавать защиту своих интересов и ведение переговоров с Москвой Белому дому. Недоверие и ненависть к России оказались сильнее здравого смысла.

Европейские дипломаты накануне рассказали о противоречивой реакции на предложение Меркель-Макрона о саммите ЕС-Россия на высшем уровне. Оппозиция восточно-европейских стран оказалась, на удивление, сильной и даже перевесила объединенные усилия двух главных держав Европы.

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«Кремль не понимает свободных уступок,- объяснил свой отказ премьер-министр Латвии Артурс Кариньш.- Кремль понимает только политику силы».

Глава правительства Эстонии Кая Каллас рассказала о сильном удивлении, когда увидела в повестке саммита пункт о саммите ЕС – Россия.

Обиднее всего для Меркель, наверное, была реакция из Вильнюса. Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсберг, например, назвал ее идею «безответственной» и «исторической утопией».

Польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что такой диалог возможен лишь в том случае, если будет «реальная деэскалация».

Румынский лидер Клаус Йоханнис уверен, что пока рано говорить о саммите с Россией.

Однако кроме негативной реакции восточно-европейских стран, что прогнозировалось перед началом работы саммита, предложение Меркель-Макрона было встречено в штыки и рядом лидеров Западной Европы. Например, премьер Нидерландов Марк Рютте раскритиковал его и заявил, что участвовать в переговорах с Путиным не намерен.

По словам одного из дипломатов, на которого ссылается Bloomberg, в общей сложности как минимум с десяток членов Евросоюза выразили недовольство или самим предложением, или тем, что оно было сделано в последнюю минуту.

«Недостаточно того, что с российским президентом разговаривает американский президент Джо Байден, что я, кстати, очень сильно приветствую,- объяснила Ангела Меркель немецким законодателям в своем последнем выступлении в бундестаге перед отъездом в Брюссель.- Евросоюз должен разработать формат для таких же переговоров».

Канцлер Германии и президент Франции объясняли, что они хотят диалога с президентом Путиным, чтобы сдерживать его «амбиции» и защищать интересы объединенной Европы. Они также хотят, чтобы Европа проводила в отношении России скоординированную политику, но убедить коллег в целесообразности личных встреч с российским лидером им не удалось. Хотя необходимо сказать, что их поддержал канцлер Австрии Себастьян Курц, по мнению которого, Европа, которая намного ближе к России, чем Америка, не может просто наблюдать за тем, как Москва и Вашингтон ведут диалог.

Что касается главного вопроса – встреч между лидерами, то в заключительном коммюнике осталось лишь вялое и нейтральное упоминание о разработке формата и условий для диалога с Россией. Из документа исчезло даже упоминание о сотрудничестве с Россией в борьбе с организованной преступностью.

На саммите обсуждались и ряд компромиссных предложений. Например, переговоры с Путиным президента Европейского совета Анри Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, но и это компромиссное предложение Марка Рютте было отвергнуто непримиримыми противниками России из Восточной Европы.