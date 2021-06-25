Жить с пользой: в России растет число сторонников осознанного потребления

В России растет число людей, которых волнует состояние окружающего мира: они отказываются от излишних покупок, сдают на переработку батарейки и ходят в магазины с многоразовыми сумками. Бизнес, в свою очередь, отвечает на запрос потребителя и тратит все больше усилий, чтобы соответствовать требованиям устойчивого развития.

Пока что осознанное потребление нельзя назвать ключевым потребительским трендом, однако, все еще впереди, — именно к такому выводу пришли участники заседания комитета по экологии и охране окружающей среды Ассоциации менеджеров.

Задуматься о природе

В 2020 году задуматься об осознанном потреблении «помогла» пандемия коронавируса. Проводя время дома, люди стали отслеживать растущее количество своих покупок и отходов, соответсвенно. В своём выступлении руководитель группы по оказанию услуг в области устойчивого развития в России, директор EY Сергей Дайман, отметил несколько ключевых трендов 2020 года. Странами-лидерами ответственного потребления, на удивление, оказались не развитые страны, — а Китай и Индия. «В этих странах уровень благосостояния ниже, чем в богатой Европе или в США, но понимание проблем и своей роли у жителей развивающихся стран, согласно опросам, оказался выше», — сказал Сергей Дайман. В «разрезе» поколений эти темы значимы для так называемого поколения Z, которое сейчас становится движущей силой потребления. «Они готовы платить больше за персональные товары, продукцию лучшего качества. Остальные категории населения более консервативны», — подчеркивает представитель EY.

Действительно, существует разрыв между готовностью платить за экологичность, заявленную в опросах, и реальной платой, говорит менеджер устойчивого развития Московской школы управления «Сколково» Екатерина Пантюхова. Она отметила, что 87% опрошенных в России респондентов говорят, что обеспокоены экологическими проблемами, но только 47% готовы покупать продукты дороже, если их производство будет меньше влиять на окружающую среду.

Бизнес-структуры в этом смысле подходят к повестке более ответственно. Например, компании активно внедряют концепцию «зелёных офисов», снижают потребление энергии и вводят раздельный сбор мусора.

«ВкусВилл» сейчас пытается сформировать портрет ответственного потребителя. Дилемма в том, что результаты опросов не всегда соответствуют действительности. Например, около 60% опрошенных «Вкуссвилом» утверждают, что сортируют мусор, но так ли это на самом деле? Этим вопросом задается куратор экологических проектов компании Александр Цыганков.

«Мы последние полгода пытаемся оцифровать данные. Например, договорились с «Мегой» о том, что когда люди сдают мусор на сортировку, мы записываем их данные и их карт лояльности. Так удалось собрать около 6-7 тысяч таких анкет: людей, которые действительно практикуют «зеленые» привычки», — рассказывает Цыганков. Сейчас компания пытается классифицировать полученные данные, изучает средний чек. «Дальше хотим точечно работать с этой аудиторией, предлагая экспериментальные услуги», — отмечает он. По словам Александра Цыганкова, в целом за 2020 год удвоилось число клиентов, которые обращаются во «Вкусвилл», в том числе, чтобы обсудить различные экологические темы и возможности.

Зеленая промышленность

Для крупного бизнеса экологическая повестка и устойчивое развитие остаются важными темами. По мнению первого заместителя исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадима Ковалева, «зная экологические привычки, умея с ними работать, компания получает лучших сотрудников, лояльных клиентов, надежных партнеров, подрядчиков, поставщиков».

Так, например, в En+ Group отмечают, что видят рост интереса к «зеленому» алюминию, который производится с помощью эко-технологий и возобновляемой энергии. «Рост не такойвысокий, но он есть», — отметила директор департамента внешних коммуникаций En+ Ольга Санарова. Что примечательно, в 2020году также вырос спрос на напитки в алюминиевых банках, а не в пластиковых бутылках. Все из-за того, что алюминиевая упаковка в целом является одной из наиболее экологичных. Она нетоксична и не вступает в реакцию с хранящимися в ней продуктами. И, главное, в отличие от пластика – она легко собирается и может быть переработана неограниченное количество раз.