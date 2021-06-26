"Безумный проект": Эрдоган дал старт строительству канала в обход Босфора

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу дал старт строительству канала Стамбул.

“Сегодня мы открываем новую страницу в истории развития Турции”,- сказал Эрдоган на церемонии открытия моста в Сазлидере, к западу от Стамбула.

“Мы рассматриваем канал Стамбул как проект по спасению будущего Стамбула" - добавил он. По его словам, проект призван защитить Босфор и обеспечить безопасность проживающих в этом районе граждан.

Идею 45-километрового канала, которую сам Эрдоган назвал своим “безумным проектом” — впервые была озвучена в 2011 году и возродилась три года назад.

Канал соединит Черное море с Мраморным морем и, таким образом, Эгейское и Средиземное моря.

Альтернативу Босфору правительство Турции намерено построить несмотря на пандемический кризис, который сильно потрепал турецкую экономику. Главная задача канала Стамбул – разгрузить Босфор, который рассекает крупнейший город Турции. Эрдоган надеется, что строительство канала и городов на его берегах приведет к созданию тысяч рабочих мест и повысит его рейтинг в преддверии президентских выборов 2023 года.

Вместе с каналом Стамбул планируется построить новый город с населением в полмиллиона человек, а также несколько мостов, которые свяжут берега канала.

Официальная стоимость проекта составляет 15 миллиардов долларов, однако, по некоторым оценкам, он может обойтись в 65 миллиардов.

Эрдоган недавно заявил, что тендеры на строительство будут проведены в ближайшее время.

Идею строительства канала критикуют общественность и эксперты.

Так, по словам Йерюка Ишика, сотрудника Вашингтонского Института Ближнего Востока, которые приводит Guardian, строительство займет не менее 20 лет и может полностью уничтожить бассейн Мраморного моря.

"Кроме того, нет финансирования", - добавил он. "Даже турецкие банки не будут участвовать в проекте, ссылаясь на устойчивость и экологические проблемы. Это как какой-то грандиозный фантастический проект из 19-го века … Есть причины, по которой никто больше так не строит."

Мэр Стамбула от оппозиционной партии Экрем Имамоглу заявил, что если проект будет завершен, то первое, что ему придет в голову, "это право будущих поколений жить в здоровой окружающей среде."

"Никакая сумма денег не сможет исправить это, если (окружающей среде) будет нанесен ущерб", - сказал Имамоглу в интервью Guardian.

Акгюн Ильхан, эксперт по управлению водными ресурсами Стамбульского политического центра, считает, что канал вызовет "огромные и необратимые неблагоприятные последствия для экосистемы и общества не только в Стамбуле, но и во всем Мраморном регионе".

"Существует угроза потери до 13% пресной воды , доступной в настоящее время для использования человеком, так и еще большая опасность засоления почвы и подземных вод и ее загрязнения, поскольку канал будет нести соленую воду из Черного моря в Мраморное", - отметил Ильхан.