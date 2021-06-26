Волна коронавируса накрывает Россию: выявлено более 21,6 тыс. новых случаев заражения

Мощная волна коронавируса продолжает накрывать Россию. По данным оперативного штаба, за последние 24 часа в нашей стране COVID-19 заболели ещё 21 665 человек, что стало максимумом с января этого года.

Всего к утру субботы, 26 июня число заразившихся коронавирусом в РФ составило 5 430 753. За всё время пандемии от ковида умерли 132 683 россиян, из них 619 за последние сутки. Вылечились 4 943 986 человек (+14 347).

По числу новых заболевших лидирует Москва – в столице за последние сутки выявлено 8 457 инфицированных COVID-19. На втором месте Подмосковье (+2 504). На третьем – Санкт-Петербург (+1 247). В пятёрке также Нижегородская область (+327) и Республика Бурятия (+293)

Напомним, 25 июня было выявлено 20 393 новых заболевших коронавирусом.

Ранее сообщалось, что накануне столичный градоначальник Сергей Собянин ввёл новые коронавирусные ограничения в Москве. Согласно указу мэра, с 28 июня возобновляется обязанность работодателей перевести не менее 30% работников на удалённой формат. При этом все работники из числа граждан старше 60 лет, а также лица с хроническими заболеваниями также переведены на удалёнку. Работодатели, нарушившие данный указ, будут привлечены к административной ответственности.

Кроме того, продлевается приостановление в период с 23:00 до 06:00 оказания гражданам услуг общественного питания, а также проведения зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

