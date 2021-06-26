Прогноз погоды на выходные в Москве: гроза, град и рекордная жара

Погода продолжает испытывать жителей российской столицы на прочность. Аномальный зной, накрывшись Москву, пока уходить не собирается.

Вот и в субботу, 26 июня в регионе будет очень жарко. По прогнозу синоптиков, воздух в черте города и области прогреется до рекордных плюс 35-36. И это в тени. Предыдущий максимум держится с 2010 года, когда градусники зафиксировали 33,6.

В субботу же, будет почти наверняка больше – минимум 35. И это в тени. На солнце же столбики термометров покажут фантастические 50-55.

При этом вновь прогремят грозы, ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами возможны сильные ливни, а в отдельных районах столицы и Подмосковья – град.

Ветер ожидается южный, его скорость составит 5-10 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 17-19 метров в секунду. Атмосферное давление в Москве составит 745-746 мм рт. ст., что соответствует климатической норме.

Ночью в столичный регион придёт долгожданное похолодание – воздух после полуночи остынет до плюс 20-22. Однако в воскресенье вновь станет жарко. Уже утром ожидается плюс 29-31. Днём будут облачно, с прояснениями, а термометры покажут плюс 33-34. Вечером прогнозируется небольшой дождь и плюс 27-28. В ночь на понедельник посвежеет до плюс 22, вновь возможны осадки.

Аномальная жара пойдёт на спад с понедельника – в этот день будет плюс 25-28, прогнозируются сильные и затяжные дожди.

