В Германии оценили последствия возможного отключения России от SWIFT

Тино Крупалла –лидер партии «Альтернатива для Германии», депутат парламента ФРГ – оценил последствия от возможного отключения России от платежной системы SWIFT.

Он подчеркнул, что очень надеется на то, что данный шаг не будет предпринят, так как это приведёт к изоляции нашей страны.

«Я не одобряю подобные меры и не уверен в эффективности отключения России от SWIFT. В конечном итоге это нанесёт ущерб не только России, но и европейской экономике», – цитирует Крупалла РИА Новости.

Кроме того, депутат Бундестага добавил, что в России уже разработана система передачи финансовых сообщений, которая ищет новые пути.

«У Москвы есть свои интересы, у Берлина – свои. Но если построить на этом диалог, то Россия и Германия смогут наладить хорошие отношения», – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что директор Российской национальной ассоциации СВИФТ (Россвифт) Роман Чернов считает, что отключать Россию от SWIFT никто не собирается.

«Нас от SWIFT отключать не собираются. Почему? Очень просто. Это никому не выгодно. Это совершенно ничего не дает с точки зрения национальной платежной системы, потому что в 2014 году Банк России разработал систему передачи финансовых сообщений и тем самым охладил пыл горячих голов, говорящих об отключении страны от SWIFT», – заявил Чернов в ходе «круглого стола» в Госдуме.

По мнению Чернова, это невыгодно экономически, потому что Россия является крупным торговым партнером Запада.

«У нас есть существенный товарооборот, и то самое взаимодействие по корреспондентским счетам без SWIFT невозможно» – сказал он.

