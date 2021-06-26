За последние 5 лет москвичи стали на 40% реже снимать наличные в банкоматах - заммэра Ефимов

Число и объемы операций по оплате товаров и услуг в Москве при помощи платежных карт стабильно растет, одновременно с этим москвичи все меньше пользуются банкоматами для снятия наличных. Только за прошлый год объем операций по картам увеличился на 11,9%, а количество транзакций - на 11,5%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Интерес потребителей к наличным деньгам сокращается на протяжении последних нескольких лет. Если за 2016 год в Москве было совершено около 433 млн операций по снятию наличных в банкоматах, то в 2019 эта цифра снизилась на 19% - до 349 млн операций, а в 2020 году на фоне пандемии этот показатель упал еще на 22,6% - до 270 млн», – подчеркнул заммэра.

Всего же с 2016 года по 2020 год снижение числа операций по снятию составило около 38%. Сокращение наличных платежей ведет к повышению прозрачности расчетов и экономики в целом, подчеркнул он.

Помимо роста карточных платежей расчет и число выданных физическим лицам банковских карт. «Только за 2020 год общая эмиссия карт физическим лицам в столице выросла на 4,3%. Это во многом связано с тем, что в городе оплату практически любых товаров и услуг можно осуществить при помощи платежной карты: будь то проезд в автобусе или покупка повседневных товаров», – добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

В целом востребованность услуг банков в столице растет, отмечает Аналитический центр Москвы. В частности, объемы кредитования физических и юридических лиц за январь-апрель 2021 года увеличились соответственно на 45,7% и 18,1% по сравнению с январем-апрелем 2020 года. Объем вкладов и депозитов физлиц по состоянию на 1 мая 2021 года вырос к аналогичному периоду предыдущего года на 11,7%.