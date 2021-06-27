Это удивительное Полотно

Тури́нская плащани́ца (итал. Sindone di Torino) — представляет собой белое, оттенка слоновой кости тончайшее льняное полотно (батист) размером 4,37 на 1,11 метра. С расстояния от 2 до 9 метров на полотне можно увидеть две фигуры, обращенные друг к другу головами. Обе фигуры изображают одного и того же обнаженного бородатого человека, видимого спереди и сзади. Его длинные волосы на концах связаны. Тело носит явные следы бичевания и распятия. Изображения плохо видны, потому что имеют цвет охры, лишены острых деталей и сливаются с фоном ткани.

Ткань обладает несколькими, только ей присущими особенностями:

1. Изображение видно лишь с расстояния 2-9 метров. Это важно, так как снимает вопрос о живописном характере изображения на полотне.

2. На этой ткани оставили следы пыльца цветов и деревьев, буквы от папируса или бумаг, которые были к ней прикреплены.

3. Она термостойкая. Пережила страшные пожары 1532 года в Шамбери (Савойя) и 1997 года в Турине.

Плащаница хранится в специальной Часовне Святой Плащаницы пристроенной к собору Иоанна Крестителя в Турине. Это полотно так бы и почитали, как древнюю семейную реликвию итальянских королей, если бы не фотография, сделанная 28 мая 1898 года туринским адвокатом Секондо Пиа. Когда он стал проявлять фотопластины, то на проявляемых негативах стал медленно проступать ясный и поражающий своим реализмом образ. «Христос пришел к нам в дом», – написал фотограф.

С публикации фотографии Секондо Пиа начинается современная история Туринской Плащаницы. Она «предмет пререканий». Споры и дискуссии о ее природе не утихают, хотя их интенсивность то усиливается, то ослабевает. У Плащаницы есть верные, утверждающие подлинность полотна, сторонники, и отрицающие подлинность противники. Ни Католическая, ни Православные церкви не признают ее (официально) Плащаницей, в которую при погребении, по преданию, было обернуто тело Христа.

Сохранившиеся папские буллы (XIV в.), посвященные Плащанице, двусмысленны. Все они говорят лишь об ««изображении» Плащаницы Господа нашего Иисуса Христа», но никогда не называют ее таковой. И одновременно эти папы Климент VI (1342-1352) и Иннокентий VI (1352-1362) присваивают и подтверждают маленькому деревенскому храму эксклюзивный статус коллегиаты с пятью каноникам и предоставляют индульгенцию паломникам, которые будут посещать этот храм. Папа Климент VII (1378-1394) будет грозить церковными карами местному епископу, в юрисдикции которого находится храм с Плащаницей, если он попытается воспрепятствовать ее демонстрации. В свою очередь каноникам этого храма запрещается называть демонстрируемую ткань подлинной Плащаницей Христа. Как в детской считалке: «Да и нет не говорите, Черное с белым не берите»…

Туринская плащаница (Турин, Италия)

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В отличие от других церковных реликвий Плащаница не обладает ни древней историей, ни церковным Преданием. В тексте древней мозарабской литургии (испанских христиан времен халифата) мы читаем: «Петр и Иоанн поспешили вместе ко гробу и увидели на пеленах ясные следы, оставленные Тем, Кто умер и воскрес». В свою очередь древнейшим текстом, содержащим упоминание о судьбе Плащаницы после Воскресения, является апокрифическое Евангелие от евреев. Его цитировал во II веке св. Иероним Стридонский. В нем говорится: «Господь же, когда отдал погребальные пелены слуге священника (Пуеро), пошел к Иакову и явился ему». Было высказано предположение, что переписчик допустил ошибку, написав слуге «Пуеро» вместо Петру. И все последующие построения о судьбе Плащаницы связывают с ап. Петром. Самое главное свидетельство памяти о Плащанице в Церкви – это ее присутствие уже в глубокой древности в алтаре на престоле во время богослужения.

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Первая попытка написания современной научной биографии Плащаницы была предпринята английским историком и журналистом Яном Вильсоном (1978). Вильсон выдвинул гипотезу, согласно которой знаменитая церковная реликвия Спас Нерукотворный из Эдессы и Плащаница – это одна и та же ткань. Согласно Вильсону, Плащаница после воскресения Христова была передана ап. Петром ап. Фаддею, который отнес ее в Эдессу, ближайшее к Палестине царство, где с ее помощью излечился от проказы (?) правитель Авгарь, и где была основана первая христианская община вне Иерусалима. После смерти Авгаря Плащаница (а не Спас), по Вильсону, была замурована в нишу над городскими воротами Эдессы, где пролежала 500 лет. Ее обнаружили во время осады города войсками шаха Хосрова I в 544 г.

Эту версию поставили под сомнение филологи, специалисты по древнесирийской христианской письменности. По их мнению, тексты с упоминанием живописного изображения Христа из Эдессы появляются лишь в начале V в., а Спаса Нерукотворного только в VI в. Но к началу IX в. Нерукотворный Образ из Эдессы (Убрус) почитается уже во всем христианском мире.

Известно, что византийский император Роман в 943 г. направил своего лучшего полководца Иоанна Куркуаса к Эдессе, которая уже 300 лет находилась под властью арабов. Куркуас предложил эмиру обмен 200 военнопленных на чудесную ткань (Убрус). Согласно Вильсону, Куркуас получает и доставляет в Константинополь не ткань с изображением Спаса Нерукотворного, а Плащаницу.

Первым документальным свидетельством о существовании изображения на Плащанице мы можем считать обнаруженный несколько лет назад в Ватиканском архиве текст приветственной речи архидиакона константинопольского собора св. Софии Григория, церковного сановника, который описывал в ней не Икону (Убрус), а Плащаницу. Спас Нерукотворный – это открытые глаза, ясный Лик Христа, а Христос на Плащанице с закрытыми глазами и следами крови. Кроме того, Григорий говорит о каплях крови, струящихся из бока. Это свидетельство того, что привезли Плащаницу.

Но официально в Константинополь прибыл Убрус. Со времен византийского императора Константина VII Багрянородного 29 августа праздновали его Перенесение из Эдессы в Константинополь. Правда, Убрус из реликвария никогда не вынимали и никому не показывали. Плащаницу показывали вождям 2-го и 3-го Крестовых походов. В преддверии захвата Константинополя крестоносцами (1204) по пятницам Плащаницу выставляли для поклонения жителям города в храме Богоматери Влахернской. Там ее видели и написали об этом пикардийский рыцарь Робер де Клари из Франции и паломник Добрыня Ядрейкович из Великого Новгорода. По словам де Клари, «каждую пятницу... Плащаница была выносима и поднималась для поклонения совершенно вертикально так, что было возможно видеть облик (figure) нашего Господа». С Плащаницей связывают появление в иконографии XII в. поясного изображения обнаженного «Христа во гробе».

После захвата Константинополя крестоносцами Плащаница исчезла на 150 лет. Вильсон считает, что до гибели ордена тамплиеров (1310) она находилась у них. Так или иначе, но спустя десятилетия она появится во французской деревушке Лире у известного своей честностью и принципиальностью рыцаря Жоффруа де Шарни, военачальника, писателя и поэта. Именно он вместе со своей женой Жанной де Вержи в 1349 г. обращается к папе Клименту VI с просьбой, с которой начинается новый этап в жизни Плащаницы. Трогательную заботу о храме на этом этапе проявят не только римские папы, но и первые французские короли из династии Валуа, которые, по всей вероятности, и были хранителями реликвии до де Шарни в XIII в. Мы не знаем, как попала к ним Плащаница; возможно преступным путем. По всей вероятности, они попытались при помощи де Шарни легализовать и вернуть христианскому миру великую реликвию. В полной мере осуществить этот план не удалось. Де Шарни погибает в битве при Пуатье (1356). Спустя десятилетия его внучка графиня Маргарита обменивает Плащаницу на принадлежащий герцогам Савойским замок. И до 1983 г. Плащаница будет находиться в Шамбери, а потом в Турине, как семейная реликвия герцогов и королей из Савойской династии. В этом году после смерти последнего итальянского короля патронат над Плащаницей перейдет римским папам.

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В наш век неслыханных успехов науки и достижений в освоении космоса большинству людей кажется естественным при помощи современных технологий подтвердить или опровергнуть подлинность Плащаницы.

В научном изучении проблем Плащаницы важны три даты: 1978, 1988 и 2005-2010 годы.

1978 год — это реализованный в Турине «Проект исследований Плащаницы из Турина» (STURP) американских ученых-энтузиастов. Тогда совместно с итальянскими коллегами, используя самые современные средства и методы, они затратили на исследование Плащаницы 150 тысяч человеко-часов, создав основу для последующих многолетних исследований.

В 1988 году в трех крупнейших исследовательских центрах (Оксфорде, Цюрихе и Туссоне) было произведено радиоуглеродное датирование. Были получены сходные результаты: с вероятностью 95% материал Плащаницы создан в интервале с 1260 по 1390 год. Критики этого исследования обращают внимание на серьезное загрязнение ткани, как в результате поклонения миллионами паломников, так и в результате пожаров и небрежного хранения, что не было учтено при радиоуглеродном датировании.

В 2005-2010 годах итальянские ученые из Национального агентства по новым технологиям, энергии и устойчивому экономическому развитию Италии (ENEA) провели пятилетнее исследование материалов, полученных в октябре 1978 года. Они пришли к выводу, что «наука еще не в состоянии ответить, как возник этот образ, несмотря на использование для исследования современной и очень дорогостоящей аппаратуры и научных методов».

Этот вывод можно считать подведением итогов столетнего изучения Плащаницы. К этому можно добавить, что на сегодняшний день никому не удалось создать точной, соответствующей всем характеристикам Плащаницы, копии.

Подробнее см.: Борис Филиппов. Свидетельница Воскресения. Тайны и разгадки Туринской плащаницы. М.: Издательство Никея, 2021. 336 с.