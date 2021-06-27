В России за сутки выявили более 20,5 тыс. новых случаев COVID-19

Согласно информации оперштаба, за последние сутки в нашей стране COVID-19 заболели ещё 20 538 человек.

Всего к утру воскресенья, 27 июня число заболевших коронавирусом в России составило 5 451 291. За всё время эпидемии от COVID-19 умерли 133 282 человека, из них 599 за последние сутки. Вылечились 4 956 714 (+12 728).

По числу новых случаев коронавируса за сутки лидирует Москва – в столице было выявлено 6 723 заболевших. На втором месте Подмосковье (+2 608). На третьем – Санкт-Петербург (+1 298). Далее следуют также Нижегородская область (+334) и Республика Бурятия (+305).

Напомним, 26 июня в России было выявлено 21 665 заболевших, что стало максимумом с начала года.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что распространение новейшего штамма коронавируса «дельта плюс» требует незамедлительной реакции, в противном случае придется ввести новый локдаун, в том числе на территории нашей страны.

