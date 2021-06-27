На Украине пообещали ЕС проблемы из-за попыток наладить отношения с Россией

Попытки Брюсселя наладить отношения с Москвой могут плохо закончиться для Евросоюза. Об этом заявил бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

По его словам, в документах объединения написано, что не может быть встречи ЕС на высшем уровне с Россией, поэтому предложение провести саммит ЕС с участием Владимира Путина, «фактически возвращает отношения с Россией к нормальности», передаёт Росбалт со ссылкой на местные СМИ.

«Это фактически будет означать, что принципы и ценности Евросоюза куда-то очень далеко засунули, что может плохо закончиться для ЕС», – предупредил бывший глава МИД «незалежной».

Кроме того, Климкин считает, что канцлер Германии Ангела Меркель, если хочет, может лично встречаться с Путиным, но не должна предлагать Евросоюзу провести саммит с его участием.

Напомним, ранее Меркель предлагала провести встречу РФ – ЕС с участием российского лидера Владимира Путина. Эту идею также поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

Однако сразу несколько глава стран - членов ЕС, в том числе Латвии, Румынии, Эстонии и Нидерландов данное предложение не одобрили. В ответ на это в Кремле подчеркнули, что такой шаг восприняли с сожалением, отметив что «Путин был и остаётся заинтересованным в налаживании рабочих отношений между Москвой и Брюсселем».

