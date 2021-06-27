Прогноз погоды: всё только начинается – россиян предупредили о тяжёлой погоде в июле

Уже более недели аномальная жара стоит практически по всей стране и уходить никуда не собирается. Даже в тех регионах, где стало более или менее приемлемо, комфортная температура порадует совсем ненадолго.

Но как предупреждают синоптики, всё только начинается –основной пик климатического безумия нас ждёт в июле. Так что температурные рекорды июня, палящее солнце и выгоревшее до белизны небо покажутся цветочками, ягодки же ждут впереди.

Если сейчас многие из нас с трудом переживает такую погоду, то после того как столбики термометров поднимутся ещё выше, станет невыносимо тяжко. Таким образом, нынешнее лето будет противоположностью прошедшей зимы: там стояли трескучие и длительные морозы, здесь – аномальный и затяжной зной.

Прогноз погоды на июль. Всё только начинается

Июль метеорологи обещают очень жарким: весь месяц на Русской равнине температура воздуха ожидается выше нормы. Об этом, в частности, сообщили в Гидрометцентре. Что любопытно, в традиционно северных регионах страны, например, в Якутии, весь второй месяц календарного лета градусники будут показывать фантастические плюс 30-34. Аналогичная погода ожидается также на Урале и в Сибири.

Не оставит жара Поволжье – ниже плюс 30 здесь не будет весь июль. К температурным рекордам стоит приготовиться Астрахани и Волгограду – как прогнозируют метеорологи, воздух местами будет прогреваться до плюс 36-38.

Единственно, где в июле не будет аномальной жары… это традиционно горячий Краснодарский край. Даже на таких морских курортах, как Сочи и Геленджик ожидается всего плюс 20-25, что значительно ниже обычного.

В Москве и Подмосковье в начале июля возможны температурные качели: столбики термометров будут словно бешеные скакать от 20 до 30 градусов и обратно. Такой климатический сюрприз явно не добавит удовольствия пожилым и метеозависимым людям, а также тем, кто страдает хроническими недугами.

При этом пока синоптики признаются, что не могут точно скакать, сколько времени продержится такая погодная свистопляска. Но можно предположить, что аномально высока температура сохранится ещё долго.

Погода в июле. В Гисметео предупредили о затяжной жаре в России

Между тем один из ведущих метеорологов страны Леонид Старков уверен, что жара в России продержится довольно долго. Согласно данным, на которые ссылается специалист, знойное лето сохранится в России на длительный срок и к этому нужно быть готовыми.

По предварительно прогнозу Гисметео, аномальные температуры простоят как минимум до середины июля по всей стране. Как признался Старков, в лагере синоптиков на этот счёт нет единого мнения: кто-то уверен, что жарко будет до середины июля.

Другие считают, что антициклон завис над Россией надолго и после пары дней небольшой климатической передышки всё вернётся на круги своя. Сам же Стариков принадлежит к «партии жары» и уверен, что антициклонический фронт после короткой регенерации продолжит влиять на погодную ситуацию в стране, а значит аномальный зной будет испытывать нас и дальше.

При этом ситуацию учёный сравнивает с тем, что было летом в 2010 года. По его словам, сейчас всё развивается по аналогичному сценарию.

«В тот год антициклон смог продержаться почти два месяца, и россияне изнывала от жары. В этом летнем сезоне нас ждёт такая же сложная ситуация. Поэтому просто надо запастись терпением», – советует метеоролог.

На данный момент многие, даже любители классического климатического лета, устали от такой погоды и всем уже хочется чего-то более приемлемого без экстремальных пиков. Всё-таки Россия – не саванна и не тропики, хотя ощущение, что мы поменялись с ними погодой довольно устойчивое.

Напомним, ранее специалисты Гидрометцентра обещали скорый уход жары и снижение температурного фона. Кто из синоптиков в итоге окажется прав – покажет лишь время. А нам остается только ждать.

Как пережить аномальную жару. Советы медиков

Высокий температурный фон может быть очень опасным для здоровья, а тепловой и солнечный удары – привести к летальным исходам. В зоне риска находятся граждане, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими недугами, а также пожилые люди.

Для того чтобы чувствовать себя более или менее комфортно в такую погоду необходимо соблюдать ряд простых, но эффективных правил. Очень важен питьевой режим: употреблять воду следует комнатной температуры, желательно негазированную. Если вы не имеете болезней сердца или почек, то расчёт вашего объёма воды простой – 40мл*1кг массы тела. Чем больше вы весите, тем больше следует пить.

При этом не рекомендуется выпивать более 2,5 литров воды в день – это предельная норма для любого человека, большее количество также опасно для здоровья. Не рекомендуется употреблять и сильно охлаждённые напитки.

При выходе на улицу не забывайте использовать головные уборы. Это могут быть кепки, панамы, банданы, платки, соломенные шляпы. Главное, чтобы они не создавали дискомфорт.

Находясь на улице старайтесь больше времени передвигаться в тени. Выходить из помещения желательно до полудня или после 16:00, когда солнце не находится в зените и на пике своей дневной активности.

Возле водоемов надо вести себя крайне аккуратно: получить тепловой удар тут легче легкого. Обязательно прикрывайте голову, не загорайте днём, используйте солнцезащитные кремы.

При этом солнечные очки тут даже более актуальны – слепящие блики от воды могут сильно навредить сетчатке глаза. Носите по возможности одежду светлых тонов из натуральных тканей льна или хлопка. В помещении не ставьте кондиционер ниже, чем плюс 24-24 иначе очень легко будет простыть.