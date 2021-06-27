В ВОЗ допустили введение в России локдауна из-за распространения штамма «дельта плюс»

Распространение новейшего штамма коронавируса «дельта плюс» требует незамедлительной реакции, в противном случае придется ввести новый локдаун, в том числе в России.

Об этом в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» рассказала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По её мнению, остановить распространение нового штамма можно остановить при помощи вакцинации и масочного режима

«Одна вакцинация сама по себе с «дельтой» не справится. Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун», — подчеркнула она.

При этом Вуйнович подчеркнула, что вакцинация необходима, так как она позволяет снизить возможность передачи вируса и снижает вероятность перенести заболевание в тяжелой форме.

«Только общий иммунитет и изменение поведения. А это означает, что нужны будут и дополнительные меры, чтобы снизить распространение вируса», — отметила представитель ВОЗ.

Она также подчеркнула, что ситуация со штаммом «дельта плюс» очень тревожная, вирус набирает скорость распространения.

«Дельта-штамм поражает большое много клеток, а заразившейся этим штаммом человек может инфицировать больше людей и гораздо быстрее. И это мы пока еще не видим пика, вирус только набирает скорость», — резюмировала Вуйнович.

Напомним, в пятницу, 27 июня появилась информация, что на территории нашей страны был выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс».

Об этом рассказала заместитель директора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко. По её словам, этот случай скорее всего завозной. При этом она подчеркнула, что данный штамм также в единичных случаях зафиксирован в США и Великобритании.

В свою очередь в Роспотребнадзоре заявили, что информация о выявлении в нашей стране штамма коронавируса «дельта плюс» проверяется