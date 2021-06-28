Акции дня: бумаги ВТБ растут на фоне отчетности

Лучше рынка торговались акции банка ВТБ после публикации положительной отчетности по итогам пяти месяцев текущего года. За сессию на Мосбирже в понедельник, 28 июня акции подорожали на +1,78% до 4,95 копеек.

Трейдеры скупали акции на фоне растущей прибыли банка. За январь-май 2021 года прибыль выросла 3,3 раза в годовом выражении до 134,7 млрд рублей. ВТБ уже идет с опережением своего оптимистичного прогноза чистой прибыли в 2021 году, составляющего 270 млрд рублей, но во втором полугодии результаты будут слабее, отметил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Также, по его словам, группа ВТБ сохраняет планы выплачивать дивиденды в 50% чистой прибыли по обыкновенным акциям.

Индекс Мосбиржи упал на -0,16% до 3825,57 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,14% до 1669,75 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:33 мск стоила 74,11 долларов за баррель (-1,68%). Российская валюта укреплялась 72,14 рублей за доллар.