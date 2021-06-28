Apple планирует создать гигантский iPad

В компании Apple задумались над радикальным увеличением диагонали экрана своего планшета iPad Pro.

По данным портала 9to5mac, который ссылается на инсайдера Марка Гурмана, в настоящее время прорабатывается возможность создания iPad Pro с экраном диагональю больше 12,9 дюймов.

При этом, предположительно такое устройство, которое по размерам приблизится к 16-дюймовому MacBook Pro, будет презентовано уже через два года.

Если эта идея будет реализованы, но гигантский iPad позволят еще сильнее размыть границу между «яблочными» планшетами и ноутбуками. Согласно последним исследованиям, с ростом функциональности и производительности гаджетов на iPadOS, увеличивается и спрос на большие дисплеи. Так, 12,9-дюймовых iPad Pro продаётся уже больше, чем моделей с диагональю 11 дюймов.

Ожидается, что Следующее поколение iPad Pro получит новый дизайн. В частности, Apple собирается отказаться от металлического корпуса в пользу стеклянной крышки. Последнее даст возможность применить в планшетах беспроводную зарядку.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила на американскую корпорацию Apple оборотный штраф в размере 906 299 392,16 руб. (более 12 млн долларов) за нарушение антимонопольного законодательства РФ, выразившееся в препятствовании конкурентам.

В частности, было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, путём совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов — приложений «родительского контроля».

Кроме того, ФАС установила, что положения документации Apple содержат неограниченное усмотрение ответчика, что может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках.