Экспресс-доставка в Нью-Йорке: россияне и еще раз россияне

Основатели российского сервиса по экспресс-доставке продуктов «Самокат» Вячеслав Бочаров и Родион Шишков, а также гендиректор компании Arrival Solutions Сергей Сульгин запустят сервис по доставке продуктов и товаров для дома BuyK в Нью-Йорке в США в августе 2021 года, сообщил Bloomberg 26 июня.

Сервис привлек 46 млн долларов, в том числе от фондов CM Ventures, Citius и Fort Ross Ventures. К концу года основатели сервиса планируют выполнять по 10 тыс. заказов в месяц.

«Мы в Fort Ross Ventures достаточно активно смотрим на сервисы доставки еды и в РФ, и в США. Например, мы инвестировали в Инстамарт в РФ и в BuyK («Самокат») в США, — рассказал Expert.ru принципал Fort Ross Ventures Егор Абрамов. — Первая компания — доставка продуктов из супермаркетов. Эта модель зародилась в США и была перенесена в Россию и другие страны. А вот вторая компания — это дарксторы. Эта модель, наоборот, наиболее развита в России и переносится в США и в Европу. Один из немногих примеров такого переноса, на самом деле».

Сервис BuyK будет похожим на российский «Самокат». Компания построит дарксторы и будет доставлять заказы за 15 минут. Планируется нанять около 100 сотрудников магазинов и 500 курьеров, которые будут доставлять заказы на велосипедах в радиусе 1,5 км от даркстора. У BuyK уже есть соглашения на открытие дарксторов.

При этом в Нью-Йорке уже хорошо развит рынок доставки продуктов на дом. По данным портала Yelp, в городе работают свыше 200 магазинов и сервисов экспресс-доставки. На этом рынке присутствуют гиганты, такие как Walmart и Amazon. Они взымают плату за доставку и имеют ограничения по минимальной сумме заказа. Walmart и Amazon привезут продукты за 2 часа. Их конкурентное преимущество — наличие большого ассортимента.

Конкуренция за минуты

Недостаток некрупных сервисов быстрой доставки — в небольшом ассортименте товаров. Обычно на складах около 2 тыс. — 3 тыс. наименований продуктов, которые пользуются наибольшим спросом. Однако жители Нью-Йорка часто пользуются такими сервисами из-за простоты заказа и быстроты доставки.

На данный момент у BuyK три потенциальных конкурента в Нью-Йорке: Gorillas, JOKR и Fridge No More, причем все это тоже новые компании.

Немецкий сервис Gorillas имеет преимущество по скорости доставки — всего 10 минут. За доставку придется заплатить, и по этому пункту он проигрывает. Сервис был запущен в мае 2021 года.

Доставку JOKR основал немецкий предприниматель Ральф Венцель. Сервис был запущен в начале июня. Доставка бесплатная, продукты привозят за 15 минут. Главное конкурентное преимущество JOKR — расширенная география доставки: в отличие от Gorillas и Fridge No More продукты развозят не только в Бруклине, но и в других районах Нью-Йорка.

Сервис Fridge No More был самым первым, кто предложил быструю доставку в Нью-Йорке. И это тоже россияне.

Ставший теперь еще и инвестором «Самоката» Павел Данилов вместе с российским предпринимателей Антоном Гладкобородовым открыли сервис осенью прошлого года. Fridge No More предлагает доставку за 15 минут, без условий по минимальной сумме заказа и с бесплатно. Как рассказывал Гладкобородов ранее, 15 минут занимает самая долгая доставка, продукты могут привести и раньше. Репортер The Wall Street Journal Энн Кейдет опробовала этот сервис и подтвердила скорость доставки. Журналисту привезли продукты из Gorillas за 7,5 минут, из JOKR — за 13 минут, из Fridge No More — за 9 минут.

Большой успех потребует больших трат

Как рассказал Expert.ru Абрамов, на рынке США высокие доходы, но и расходы тоже немаленькие. Так, оплата труда, по сравнению с Россией, гораздо выше.

«Рынки, конечно, отличаются. Например, в США доставка работает по uber-подобной модели, а вот в России это не прижилось — тут курьеров берут в штат, — отметил он. — В США очень высокая минимальная часовая ставка у курьеров и в целом высокие постоянные затраты. Поэтому выживет только очень хорошо масштабируемый бизнес, который сначала прожигает невероятно большие деньги».

Новый сервис по доставке продуктов должен подготовиться к большим расходам, прежде чем бизнес начнет приносить прибыль, считает инвестор.

«Например, DoorDash, аналог нашей Яндекс.Еды — подняли до выхода на IPO порядка 3 млрд долларов, большую часть—за последние 2,5 года, — объяснил Абрамов. — И все это время они были убыточными. Зато сейчас держат более 60% рынка в США, стоят 60 млрд долларов с выручкой 3,5 млрд. К концу года станут кэш-машиной и отобьют всё за несколько лет. Думаю, что в США за следующие 10 лет появится суперединорог и несколько единорогов в этой области», — прогнозирует он.