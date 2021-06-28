Фадеев: высылка Сапеги в Россию станет актом гуманизма

Высылка в Россию Софии Сапеги, которая в настоящее время находится под домашними арестом в Минске, станет актом гуманизм со стороны властей Белоруссии.

Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Как пояснил правозащитник, могут быть приняты такие меры, как административная высылка или административное выдворение.

«Между РФ и Белоруссией – дружеские отношения, поэтому высылка нашей соотечественницы могла бы стать актом проявления гуманизма в отношении девушки. Но принципиальное решение об этом может быть принято только в Минске», – подчеркнул Фадеев.

При этом, глава СПЧ отметил, что повлиять на возможное решение о высылке Сапеги не может ни СПЧ, ни кто-либо другой в нашей стране. Здесь, по его словам, всё зависит от позиции белорусской стороны.

«Но в целом шансы на успех в данном вопросе есть. В любом случае, мы будем делать всё от нас зависящее для того, чтобы София вернулась в Россию», – резюмировал Фадеев, положительно оценив решение белорусской стороны перевести Сапегу под домашний арест.

Напомним, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, совершавший рейс из Греции в Литву под предлогом сообщения о минировании был принудительно посажен в аэропорту Минска.

На перехват гражданского судна был направлен истребитель Миг-29. После посадки лайнера белорусские власти устроили обыск на его борту и задержали основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку – российскую гражданку Софью Сапегу. Ей вменяют организацию нарушения общественного порядка и массовых беспорядков, а также разжигание социальной ненависти.

После того как Сапега обратились с ходатайством к следствию о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, её перевели под домашний арест.